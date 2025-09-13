В Московской области прошел День наставника по программе «Герои Подмосковья»

13 сентября 2025, 17:07

оригинал Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

13 сентября в Мастерской управления «Сенеж» прошёл День наставника в рамках образовательной программы «Герои Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе правительства и губернатора Московской области.