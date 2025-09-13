В Московской области прошел День наставника по программе «Герои Подмосковья»
13 сентября в Мастерской управления «Сенеж» прошёл День наставника в рамках образовательной программы «Герои Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе правительства и губернатора Московской области.
Председателем общественного совета программы выступил глава региона Андрей Воробьев. В мероприятии приняли участие финалисты программы и их будущие наставники, представители органов власти, а также эксперты в области управления и культуры.
Главная цель события — продемонстрировать, как наставничество помогает участникам специальной военной операции адаптироваться к гражданской службе и найти своё место в системе государственного управления. С приветственным словом выступил директор Высшей школы государственного управления Президентской академии Олег Кондратенко.
Он подчеркнул роль наставничества как инструмента профессионального развития и адаптации кадров, рассказал о задачах программы и обозначил её принципы — системное сопровождение и индивидуальная поддержка каждого участника. По словам Олега Игоревича, первый очный образовательный модуль носит системный и мировоззренческий характер и служит погружением в профессию. Наставничество — один из ключевых элементов такого перехода на гражданскую службу.
Вице‑губернатор Московской области Мария Нагорная представила корпус наставников, подвела итоги отбора финалистов и рассказала о модели закрепления наставнических пар и формате дальнейшей работы. Наставниками стали представители власти и общественных организаций: председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, депутат Государственной Думы Сергей Колунов, заместители председателя регионального правительства и главы муниципалитетов.
Практический опыт взаимодействия с наставником представил заместитель Полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе, полковник, кавалер ряда орденов и участник первого потока программы «Время героев» Александр Тихонов. Он поделился личной историей стажировок и адаптации после перехода от военной службы к гражданской.
Отдельный блок посвятили психологическому сопровождению. Президент благотворительного фонда содействия СВО «Наши — это мы», Ольга Ржавцева, обозначила ключевые аспекты коммуникации между наставниками и наставляемыми в период стажировки.
Также состоялась встреча с депутатом Государственной Думы Сергеем Пахомовым, который рассказал о взаимодействии с жителями и особенностях законотворческой деятельности. Завершающий блок посвятили вопросам культуры. Скрипач Пётр Лундстрем совместно с режиссёром и продюсером Василием Харьковым обсудили сохранение культурной идентичности и продвижение русской культуры в военное и послевоенное время, а также роль медиа как инструмента культурной политики.
День наставника дал финалистам программы «Герои Подмосковья» возможность ознакомиться с практиками наставничества, обменяться опытом и получить рекомендации для дальнейшего профессионального развития.
