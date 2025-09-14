В Подмосковье начался заключительный день голосования на муниципальных выборах
В Подмосковье в воскресенье проходит третий, заключительный день голосования на муниципальных выборах. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата фракции «Единая Россия» в Мособлдуме.
Избирательные участки открылись в 08:00 в Балашихе, Дмитрове, Лыткарине, Молодёжном, Подольске, Электростали, Фрязине, Шатуре, а также в одномандатном округе №4 в Луховицах. Всего работают 593 участка, которые будут открыты до 20:00.
На выборы выдвинули 196 кандидатов от партии «Единая Россия». Наблюдатели и депутаты партии присутствуют на участках и контролируют соблюдение избирательного процесса.
Депутат Госдумы и член фракции «Единая Россия» Денис Майданов отметил, что голосование в Молодёжном проходит активно и без нарушений. Он также поздравил впервые голосующую избирательницу Софью Поддубняк, отметив её патриотизм и гражданскую позицию.
Ход голосования в Дмитровском округе проинспектировала депутат Мособлдумы Марина Шевченко, которая посетила шесть участков. По её словам, процедура проходит открыто и прозрачно, с соблюдением законодательства и мер безопасности.
По данным Мособлизбиркома на конец второго дня, общая явка составила 19,96%, из них 15,39% – на участках, и 81,02% – по дистанционному электронному голосованию (ДЭГ).
Голосование активно привлекает как молодёжь, так и старшее поколение. В Луховицах впервые проголосовала 18-летняя Алена Кузнецова, которая призвала сверстников «не оставаться в стороне и делать осознанный выбор».
Свой голос отдал и участник СВО, кандидат в депутаты Дмитровского округа Сергей Горшенев, также известный как президент местного отделения мотоклуба «Ночные Волки». Он подчеркнул важность гражданского долга каждого избирателя.
Напоминаем, что в Мособлизбиркоме продолжает работу «Служба заботы», где можно получить справочную информацию по бесплатному телефону 8 (800) 550-97-44.
