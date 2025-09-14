В Подмосковье начался заключительный день голосования на муниципальных выборах

14 сентября 2025, 12:46

оригинал Фото: пресс-служба аппарата фракции «Единая Россия» в Мособлдуме

В Подмосковье в воскресенье проходит третий, заключительный день голосования на муниципальных выборах. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата фракции «Единая Россия» в Мособлдуме.