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Глава Ступина Сергей Мужальских ознакомился с ходом посевной в округе

Сергей Мужальских (фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино)

Сергей Мужальских (фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино)

Ход посевных работ проверил на предприятии «Леонтьево» глава городского округа Ступино Сергей Мужальских, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«ЗАО «Леонтьево» — передовик. Многие годы, благодаря слаженному коллективу, грамотному руководителю Алексею Ивановичу (гендиректору предприятия Алексею Колабкину — прим. ред.), уверенно сохраняет лидирующие позиции не только в округе, но и в регионе», — отметил Сергей Мужальских.
Он добавил, что сельское хозяйство является одной из ведущих экономических отраслей округа Ступино, и выразил уверенность, что аграрии выполнят задачу по обеспечению продовольственной безопасности страны.

Общая площадь посева ЗАО «Леонтьево» составит свыше пяти тысяч гектаров. В число культур, которые там выращивают, входит яровой ячмень, озимая пшеница, кукуруза, овёс, многолетние и однолетние травы.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

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#посевная
#сергей мужальских
#сельское хозяйство
В Кашире рассказали о программе празднования Дня Победы
25 апреля 2025, 12:51

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Мероприятия, посвящённые празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, будут проходить 9 мая в нескольких населённых пунктах городского округ Кашира, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Праздник начнётся с возложения цветов к Вечному огню на Аллее славы в Кашире-2. Затем церемонию возложения цветов проведут на мемориале в поселке Зендиково. В полдень в Кашире-1 все жители смогут помолиться о воинах, защищавших нашу страну во времена Великой Отечественной войны и тех, кто сражается сейчас», — говорится в сообщении.
А вечером в городском парке Каширы-2 состоится концертная программа, на которой выступят артисты Московской областной филармонии, кроме того, будет организован.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#кашира
#9 мая
#день победы
#мероприятия
#великая отечественная война
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В Павловском Посаде установили парту Героя в честь Юрия Гагарина
25 апреля 2025, 12:36

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Мемориал «Парта Героя», посвящённый первому человеку в космосе Юрию Гагарину, появился в школе №10 Павловского Посада, его открыл Герой России, космонавт-испытатель Антон Шкаплеров, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Право открыть «Парту Героя» было предоставлено Антону Шкаплерову и ученице четвёртого класса Татьяне Цой. Это был тожественный момент, который запомнится и детям, и взрослым», — говорится в сообщении.
Почётными гостями мероприятия стали также глава Звездного городка Евгений Баришевский, сын космонавта из Павловского Посада Валерия Быковского — Сергей Быковский, а также представители космической отрасли и учёные.

Гости посетили школьный музей и оставили автографы на его стенах.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

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В Лотошинской больнице 28 апреля состоится День донора
25 апреля 2025, 11:56

Фото: пресс-служба администрации м.о. Лотошино

Жителей округа Лотошино приглашают сдать кровь в рамках донорской акции, которая состоится в местной больнице в понедельник, 28 апреля, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Потребность в донорах всегда очень высока. Компоненты крови — плазму и эритроциты —используют при лечения ожогов, травм, тяжёлых заболеваний. Донорская кровь также необходима в трансплантологии. Стать донором может любой человек от 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний», — сказал главный врач Лотошинской больницы Алексей Шиховцев.
Донорская акция будет проходить с 9 утра до полудня в актовом зале на третьем этаже взрослого поликлинического отделения Лотошинской больницы по адресу: посёлок Лотошино, Спортивная улица, дом №9. С собой нужно будет взять паспорт.

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#донорская кровь
#медицина
#здравоохранение
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День Победы в Дубне отметят возложением цветов, посадкой деревьев и велопробегом
25 апреля 2025, 11:40

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Мемориальные, спортивные и культурные мероприятия проведут в Дубне в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, они начнутся ещё в конце апреля, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«27 апреля в городе состоится легкоатлетический забег, участники которого выйдут на страт в футболках с изображением героев войны — своих дедов и прадедов. 2 мая жители Дубны высадят деревья у мемориального комплекса «Братские могилы», а 5 мая молодёжь пронесёт 50-метровую георгиевскую ленту к воинскому мемориалу ДОТ, расположенному на дамбе Иваньковского водохранилища», —рассказал глава округа Максим Тихомиров.
6 мая в Дубне проведут посвящённый Дню Победы велопробег: участники проедут по новой велодорожке за символичные 80 минут.

А 9 мая состоится возложение цветов территории мемориального комплекса «Братские Могилы» и парке Авиастроителей. Кроме того, в парке семейного отдыха откроется выставка военной техники и пройдёт марш-парад военного оркестра МЧС России. На благоустроенной Центральной улице в левобережной части Дубны зрителей ждут театрализованные представления.

Завершатся праздничные мероприятия исполнением «Ленинградской симфонии» на стадионе школы №2 — там в годы войны находились полевые госпитали.

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#великая отечественная война
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На территории подмосковной школы задержали мужчину, разыскиваемого за кражу
25 апреля 2025, 11:23

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

26-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, находящегося в федеральном розыске за кражу, задержали сотрудники вневедомственной охраны на территории одной из школ городского округа Фрязино, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Росгвардейцы приехали по сигналу тревожной кнопки, установленной в школе на улице Нахимова. Выяснилось, что пьяный молодой человек с бутылкой алкоголя в руках зашёл на территорию школы. Требования сотрудницы школьной службы безопасности покинуть объект он проигнорировал и демонстративно улёгся на газон», — говорится в сообщении.
Прибывшие росгвардейцы задержали нарушителя, который не сумел внятно объяснить причину своих действий, и отвезли в отделение полиции, где и выяснилось, что молодой человек находится в розыске.

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