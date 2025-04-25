Глава Ступина Сергей Мужальских ознакомился с ходом посевной в округе

Сергей Мужальских (фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино)
Ход посевных работ проверил на предприятии «Леонтьево» глава городского округа Ступино Сергей Мужальских, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«ЗАО «Леонтьево» — передовик. Многие годы, благодаря слаженному коллективу, грамотному руководителю Алексею Ивановичу (гендиректору предприятия Алексею Колабкину — прим. ред.), уверенно сохраняет лидирующие позиции не только в округе, но и в регионе», — отметил Сергей Мужальских.Он добавил, что сельское хозяйство является одной из ведущих экономических отраслей округа Ступино, и выразил уверенность, что аграрии выполнят задачу по обеспечению продовольственной безопасности страны.
Общая площадь посева ЗАО «Леонтьево» составит свыше пяти тысяч гектаров. В число культур, которые там выращивают, входит яровой ячмень, озимая пшеница, кукуруза, овёс, многолетние и однолетние травы.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино
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