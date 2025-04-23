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Всероссийский субботник в округе Ступино проведут на девяти основных локациях

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Всероссийский субботник состоится в городском округе Ступино в субботу, 26 апреля, в порядок будут приводить общественные пространства в городе и сельских населённых пунктах округа. Присоединиться к уборке смогут все желающие, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Основными площадками субботника станут городские пруды, территория у ж/д вокзала, парк культуры и отдыха имени Николая Островского, Белопесоцкий котлован, территория вдоль улицы Службина от сквера до проспекта Победы со стороны парковой зоны и газон вдоль парковки, территория возле стелы «Город трудовой доблести», территория за зданием администрации, а также территория у руда рядом с Московской улицей в посёлке Михнево и сквер на улице Ракетчиков в посёлке Малино», — говорится в сообщении.
Субботник начнётся в 10 утра. Участникам раздадут инвентарь. Узнать, где будут находиться пункты выдачи, можно по ссылке.

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В Подмосковье в этом году обновят 150 объектов водоснабжения и водоотведения
23 апреля 2025, 17:40

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области в этом году рассчитывают модернизировать 150 объектов водоснабжения и водоотведения. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв на еженедельном совещании с областным правительством и главами муниципалитетов.
«Три магистральных направления, которые мы сегодня ведём, – это электроснабжение, тепло и вода, включая очистные, водоотведение, канализование и так далее. В 2025 году на улучшение водоснабжения и водоотведения по госпрограмме мы запланировали направить 54,8 млрд рублей. Это позволит завершить 150 мероприятий, касающихся ВЗУ, сетей, очистных сооружений и КНС. По 140 объектам уже заключены контракты, на 102 начались строительно-монтажные работы», – пояснил губернатор.

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В этом году по госпрограмме запланированы работы на 14 очистных сооружениях и канализационных насосных станциях, 48 участках сетей водоснабжения, 51 ВЗУ, а также37 участках сетей водоотведения.
«В прошлом году было 93 вводных объекта, сейчас – на 57 больше. Примерно 45% всех мероприятий приходится на пять округов. Это Истра, Можайск, Дмитровский, Одинцовский и Коломна. Там предстоит самая большая в этом году работа. По оставшимся объектам работы должны быть начаты до 1 августа. Завершить всё планируем до 30 ноября», – доложил на совещании министр жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев.

Кирилл Григорьев (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В этом году после масштабной реконструкции на полную мощность 400 тыс. кубометров в сутки уже запустили Щёлковские межрайонные очистные сооружения. Объект построили более полувека назад, и он перестал справляться с возросшей нагрузкой. Там обновили всю систему, обеспечили ультрафиолетовое обеззараживание, усовершенствовали технологию очистки. Работы прошли по федеральному проекту «Оздоровление Волги» и нацпроекту «Экология». Изменения почувствовали более 700 тыс. жителей округов Щёлково, Пушкинский, Королёв и Фрязино.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«По 12 объектам работы завершены. Это 10 ВЗУ, водонасосных станций, станций водоподготовки в Домодедове, Егорьевске, Истре, Солнечногорске, Чехове и Дмитрове. Обновлён также напорный коллектор в Можайске и Щёлковские межрайонные очистные сооружения», – отметил Григорьев.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Водоканализационная система Подмосковья включает порядка 5 тыс. объектов водоснабжения, 2,5 тыс. объектов водоотведения и 32 тыс. км сетей. Их обслуживают около 450 ресурсоснабжающих организаций.

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#водоснабжение
#нацпроекты
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В Подмосковье в этом году по нацпроекту благоустроят 11 набережных
23 апреля 2025, 17:28

Фото: t.me/vorobiev_live

В Московской области в этом году благоустроят 11 набережных. Работы будут проедены по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Продолжаем благоустраивать подмосковные места для прогулок и отдыха. На очереди набережные. В этом году приведём в порядок 11 из них. В Чехове на набережной прудов на реке Теребенка начнём III этап работ. Это наш победитель Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства. Организуем прогулочный променад, пешеходные дорожки, зоны отдыха, пирс с арт-объектом «Чайка», пруд очистим. Завершим работы к концу августа», – написал губернатор в своём ТГ-канале.
По словам Воробьёва, в Солнечногорске обновляют набережную в микрорайоне Тимоново.

Завершится благоустройство моста и парка «Дружбы» у озера Чёрное в Люберцах. Жители смогут проводить время на велопешеходном маршруте, гулять по мосту. Для детей предусмотрены детские и спортплощадки. Будут обустроены зоны отдыха у воды и смотровые площадки.

Набережную озера Травинское в Пушкинском округе разделят на тематические зоны – детскую, спортивную, зону тихого отдыха, смотровые и мемориальную. На набережной Суворовских прудов в Лосино-Петровском построят велодорожку, парковку и новую входную группу. Появится пляжная зона и амфитеатр, кафе и летние беседки.

Территорию набережнаой пруда Красный ручей в Лотошине также разобьют на тематические зоны. Создадут центральную площадь.

Начнётся благоустройство набережной пруда в микрорайоне Силикат в Котельниках. Там обустроят прибрежную зону и навигацию, создадут кольцевой пешеходный маршрут вокруг пруда.

У Торфяного озера в Красногорске планируют обустроить детские и спортивные площадки, зоны для пикника, прогулочную набережную.

На территории карьера «Западный» в Озёрах городского округа Коломна появятся маршруты вдоль набережной, зоны отдыха, велодорожки, детские и спортивные площадки. Пляжную зону приведут в порядок.

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#подмосковье
#московская область
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#набережная
#губернатор
#андрей воробьёв
#городская среда
#нацпроекты
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В Шатуре состоялась выездная администрация для участников СВО и их семей
23 апреля 2025, 17:09

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Выездную администрацию для участников специальной военной операции и членов их семей провели власти муниципального округа Шатура в городской библиотеке, в мероприятии принял участие глава округа Николай Прилуцкий, его заместители, а также руководители подведомственных и общественных организаций, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Участники СВО и их родственники задавали вопросы относительно регистрации по месту жительства, денежных выплат, поступления детей в колледжи, оформления документов, в том числе на земельные участки. Каждая ситуация будет рассмотрена в индивидуальном порядке», — говорится в сообщении.
Вернувшийся из зоны СВО житель города Рошаль попросил помочь ему с трудоустройством в Мособлпожспас или Росгвардию. В ближайшее время для него организуют собеседования с руководством этих организаций.

В администрации округа напомнили, что в Шатуре действует отделение Ассоциации ветеранов СВО, которая помогает участникам боевых действий и их семьям. Телефон шатурского отделения 7 917 510-02-29.

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#помощь
#выездная администрация
#николай прилуцкий
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В Павловском Посаде идут последние приготовления к фестивалю «17 мгновений...»
23 апреля 2025, 17:03

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Замглавы Павлово-Посадского городского округа Александр Фёдоров проверил готовность основных локаций к культурным событиям, которые пройдут в муниципалитете в ближайшие дни. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«24 апреля Павловский Посад будет принимать гостей ежегодного Международного кинофестиваля имени Вячеслава Тихонова «17 мгновений…». Это значимое событие для всего региона, поэтому все локации должны соответствовать высоким стандартам. Во время объезда комиссия детально проверила, как идёт подготовка ключевых площадок фестиваля. Есть моменты, требующие внимания, и они уже взяты на контроль», – отметили в администрации.
Так, у памятника Тихонову была отмечена необходимость приведения в порядок урн. Этот вопрос поручено решить в ближайшие дни. У Дома культуры «Октябрь» требуется локальный ремонт брусчатки, обновление флагов на доске почётных граждан и прочистка парковочной зоны. Работы выполнят до начала мероприятий.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Особое внимание было уделено дому-музею артиста, где к вечеру необходимо провести уборку контейнерной площадки и территории в целом.

Территория у Дворца культуры «Павлово-Покровский» уже подготовлена к фестивалю. Фасад украшен тематической символикой, вывешены афиши, территория находится в чистоте и порядке.

Проинспектировали ещё несколько локаций округа. Проверка территории у Георгиевского Храма не показала недочётов.
«В субботу в храме состоится богослужение с участием Епископа Балашихинской и Орехово-Зуевской епархии Николая, что также является важным событием для всей православной общины. Дополнительно комиссия проехала к школе №10, где завтра в рамках «Быковских чтений» будут проходить встречи с известными деятелями космической отрасли. Учреждение готово к приему именитых гостей», – добавили в пресс-службе.
Там отметили, что текущая неделя для Павлово-Посадского городского округа насыщена многочисленными культурными и образовательными событиями.

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#фестиваль тихонова
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Сотрудники подмосковных лабораторий с начала года исследовали более 42 тыс. проб воды
23 апреля 2025, 16:53

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Коммунальные системы Подмосковья с начала года отобрали более 42 тыс. проб воды. Об этом 23 апреля, в Международный день лабораторий, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
Специалисты лабораторий проводят тысячи исследований, контролируя воду и стоки на всех этапах. Порядка 34 тыс. из проведённых 42 тыс. исследований связаны с питьевой водой, свыше 8 тыс. – со сточными водами.
«На базе водоканалов проводятся химические, бактериологические и органолептические анализы. Поступающая жителям вода проверяется на соответствие нормативным требованиям – на предмет содержания хлора, солей, железа, на запах, цвет и даже вкус», – рассказал министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.
В лабораториях Коммунальных систем Московской области, подведомственных МинЖКХ региона, ежедневно трудятся 70 квалифицированных сотрудников. Для отбора проб они регулярно выезжают на водозаборные узлы, насосные станции, очистные сооружения и другие объекты.

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