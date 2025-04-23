Всероссийский субботник в округе Ступино проведут на девяти основных локациях

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино
Всероссийский субботник состоится в городском округе Ступино в субботу, 26 апреля, в порядок будут приводить общественные пространства в городе и сельских населённых пунктах округа. Присоединиться к уборке смогут все желающие, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Основными площадками субботника станут городские пруды, территория у ж/д вокзала, парк культуры и отдыха имени Николая Островского, Белопесоцкий котлован, территория вдоль улицы Службина от сквера до проспекта Победы со стороны парковой зоны и газон вдоль парковки, территория возле стелы «Город трудовой доблести», территория за зданием администрации, а также территория у руда рядом с Московской улицей в посёлке Михнево и сквер на улице Ракетчиков в посёлке Малино», — говорится в сообщении.Субботник начнётся в 10 утра. Участникам раздадут инвентарь. Узнать, где будут находиться пункты выдачи, можно по ссылке.
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