В финал подмосковного турнира «Юный шашист» вышли 12 команд

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Финал турнира Московской области для дошкольников «Юный шашист» состоится в пятницу, 25 апреля, в Ступине, за победу будут сражать двенадцать команд из разных округов региона, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Соревнования проводятся для спортсменов в возрасте от 4 до 7 лет. В каждой команде по четыре человека», — отмечается в сообщении.В финал вышли команды щёлковской школы №13 им. Джанибекова, Шеметовской школы, мытищинской гимназии №17, белоомутской школы №1, ступинской школы №9, зарайского лицея №5, красногорского детсада №17, рузской гимназии №1, одинцовской гимназии Святителя Василия Великого, лыткаринской гимназии №4, школы №6 округа Жуковский и дзержинской гимназии №5.
Турнир будет проходить на базе ступинского детсада «Лесная сказка».
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