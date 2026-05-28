Годовой объём инвестиций в экономику округа Клин составил 16,8 млрд рублей

28 мая 2026, 12:27

Общий объем инвестиций в реализацию различных производственных проектов на территории округа Клин составил в минувшем году 16,8 млрд рублей. В этом году цифра может оказаться больше. Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьёву доложил глава округа Василий Власов, сообщает пресс-служба правительства региона.





В настоящее время в округе работают 300 крупных и средних предприятий, а также более 5 800 субъектов малого и среднего бизнеса.





«В 2025 году объём инвестиций составил 16,8 млрд рублей. В этом планируется преодолеть рубеж в 17 млрд рублей, в том числе за счёт развития двух индустриальных парков», — сказал Василий Власов.

«У нас успешно функционируют восемь сельхозпредприятий. Одно из крупнейших — агроферма «Елгозинское», где поголовье составляет около 600 голов. Сейчас там проводят полномасштабную модернизацию, в которую инвестируют около 3,2 млрд рублей», — отметил Власов.