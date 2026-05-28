В Клину в этом году построят и реконструируют 14 котельных

Масштабные работы по модернизации жилищно-коммунального хозяйства проводятся в городском округе Клин. О выполненных и запланированных работах губернатору Московской области Андрею Воробьёву доложил глава округа Василий Власов, сообщает пресс-служба правительства региона.





За последние два года в Клину в рамках концессии с «Газпром теплоэнерго МО» провели работы на 81 объекте. Надёжность теплоснабжения увеличилась для 87 тысяч жителей округа.





«В текущем году планируется реконструировать 11 котельных и построить три блочно-модульные, а также обновить семь участков тепловых сетей общей протяжённостью около 38 километров и ввести в эксплуатацию два центральных тепловых пункта», — рассказал Василий Власов.