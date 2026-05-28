Мебельное производство в Электрогорске посетил ВРИП главы округа Балашов
Временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов посетил предприятие по производству мебели компании «КАКСА-А» в Электрогорске. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Предприятие работает с 2008 года. В его ассортименте около 200 видов изделий. Экскурсию для высокого гостя провёл гендиректор компании Дмитрий Кондратенко.
«У компании сегодня есть определённые сложности, но мы будем оказывать поддержку в рамках наших полномочий. Уверен, у «КАКСА-А» всё получится», — заявил Сергей Балашов.Главным конкурентным преимуществом компании является влагозащитная мебель высокого качества. Для её производства используются самые современные материалы, включая влагостойкие ламинированные древесно-стружечные плиты (ЛДСП) и износостойкие плёнки ПВХ с антибактериальной обработкой.