Мебельное производство в Электрогорске посетил ВРИП главы округа Балашов

28 мая 2026, 11:13

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов посетил предприятие по производству мебели компании «КАКСА-А» в Электрогорске. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Предприятие работает с 2008 года. В его ассортименте около 200 видов изделий. Экскурсию для высокого гостя провёл гендиректор компании Дмитрий Кондратенко.





«У компании сегодня есть определённые сложности, но мы будем оказывать поддержку в рамках наших полномочий. Уверен, у «КАКСА-А» всё получится», — заявил Сергей Балашов.