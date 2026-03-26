Готовность благоустройства на месте ДК в Павловском Посаде составила 30%

26 марта 2026, 15:25

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

В Павловском Посаде благоустраивают территорию у озера на месте снесённого ДК им. А.С. Потапова. В настоящее время работы выполнены на 30%. Создание нового общественного пространства лично контролирует глава Павлово-Посадского округа Денис Семёнов. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.





Рабочие уже установили сваи для настилов и силовые опоры для будущей инфраструктуры, а также кабели для уличного освещения, отсыпали дорожки щебнем для будущей заливки бетоном и подготовили первый слой покрытия под детскую площадку и пляжную зону.





«Территория преображается каждый день. Видно, как постепенно формируется новая точка притяжения. Скоро здесь появится комфортное современное пространство для отдыха всей семьёй», — сказал Денис Семёнов.