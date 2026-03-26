В Подмосковье подвели итоги акции «Маленький пассажир»
В управлении Госавтоинспекции Московской области прошла пресс-конференция заместителя начальника регионального ведомства В.А. Севостьянова. На встрече представили данные по дорожно-транспортному травматизму за январь–февраль 2026 года, обозначили приоритетные направления работы, а также подвели итоги социального раунда «Маленький пассажир — большая ответственность!».
В 2026 году в Подмосковье реализуют масштабный социальный проект по безопасности дорожного движения. В него входят шесть тематических раундов, которые проводят при поддержке региональных министерств образования, транспорта и молодежной политики, а также общественной организации «Союз безопасности дорожного движения». Проект направлен на системную профилактику аварийности и информирование жителей о ключевых факторах риска на дорогах.
Один из этапов проекта — раунд «Маленький пассажир — большая ответственность!» — проходил со 2 по 28 февраля. Его главная задача — повысить безопасность детей в автомобилях и напомнить водителям о важности использования детских удерживающих устройств.
В течение месяца сотрудники Госавтоинспекции проводили серию профилактических и просветительских мероприятий. Они организовали акции, беседы, мастер-классы и интерактивные программы на различных площадках. В частности, работа охватила автошколы и транспортные предприятия, регистрационно-экзаменационные подразделения, многофункциональные центры «Мои документы», торгово-развлекательные комплексы,, автозаправочные станции и автосалоны, а также детские игровые площадки.
Всего в мероприятиях приняли участие более 22 тысяч человек. Дополнительным инструментом информирования стала социальная реклама, подготовленная Министерством информации и молодежной политики Московской области. Она помогла привлечь внимание жителей к вопросам безопасной перевозки детей и закрепить ключевые правила поведения на дороге.
