На строительстве корпуса школы №16 в Подольске проводят фасадные работы

26 марта 2026, 13:32

Фасадные и отделочные работы, а также монтаж внутренних коммуникаций проводят рабочие в строящемся корпусе школы №16 на Народной улице в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Пристройка рассчитана на 580 учеников. Она представляет из себя три блока высотой три и четыре этажа. Общая площадь корпуса составляет 8 300 квадратных метров. С основным зданием его свяжет остеклённый переход на уровне второго этажа.





«В первом блоке пристройки разместят информационно-библиотечный центр, актовый зал и пищеблок со столовой, во втором — учебные классы для средней и старшей школы, а в третьем — спортивный зал, мастерские и кулинарные классы», — говорится в сообщении.