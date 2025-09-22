Готовность капремонта детского сада №5 в Волоколамске достигла 80%
Здание дошкольного отделения №5 волоколамской школы №2 капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 80%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Общая площадь детского сада составляет более 1,2 тыс. квадратных метров. Ремонт проводится за счёт регионального бюджета.
«Сейчас на объекте завершаются работы по обновлению фасада, ведётся монтаж электрики, отопления и потолков, чистовая отделка помещений, укладка плитки и установка сантехники. В готовых помещениях начали расставлять мебель. В ремонте участвуют 68 человек, используются две единицы техники», — говорится в сообщении.На прилегающей территории устанавливают игровые комплексы и проводят озеленение.
Все работы должны завершить до конца октября.