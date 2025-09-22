В Подмосковье открыли ещё один участок Южно-Лыткаринской автодороги

22 сентября 2025, 13:07

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Движение по ещё одному участку Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) — от Каширского шоссе до трассы А-105 — запустили в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





Старт движению дал губернатор региона Андрей Воробьёв. Он также проверил, как ведётся строительство на остальных участках.





«Сегодня мы находимся на нашей самой протяжённой (45 км) концессионной дороге, открываем очередной этап – участок 2,3 км. Здесь мы не только чтобы поблагодарить строителей, но и анонсировать следующие очень важные этапы, которые позволят экономить огромное количество времени нашим жителям», — сказал Андрей Воробьёв.