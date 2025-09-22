В Подмосковье открыли ещё один участок Южно-Лыткаринской автодороги
Движение по ещё одному участку Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) — от Каширского шоссе до трассы А-105 — запустили в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Старт движению дал губернатор региона Андрей Воробьёв. Он также проверил, как ведётся строительство на остальных участках.
«Сегодня мы находимся на нашей самой протяжённой (45 км) концессионной дороге, открываем очередной этап – участок 2,3 км. Здесь мы не только чтобы поблагодарить строителей, но и анонсировать следующие очень важные этапы, которые позволят экономить огромное количество времени нашим жителям», — сказал Андрей Воробьёв.
ЮЛА связывает четыре подмосковных округа: Ленинский, Лыткарино, Люберцы и Балашиху. Она соединит ключевые федеральные трассы — М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», А-105 и М-12 «Восток». Открыть рабочий проезд по всей длине автодороги планируется до конца текущего года.
Движение по первому участку — развязке, соединяющей Варшавское и Расторгуевское шоссе, — открыли в феврале текущего года. Сейчас трафик на этом участке составляет свыше 25 тысяч машин в сутки. В июле достроили часть трассы от Володарки до Лыткаринского шоссе.
Следующим этапом станет открытие участка дороги от транспортной развязки №7 в Лыткарине до сопряжения с обходом посёлка Октябрьский, который соединяется с федеральной трассой М-5 «Урал». А в декабре планируется закончить участок от ЖК «Видный город» до Каширского шоссе. Он соединит ранее построенные участки и создаст непрерывный транспортный коридор от развязки на М-2 «Крым» до трассы А-105.
ЮЛА позволит на треть разгрузить восточную часть МКАД, направить транспортные потоки с юго-восточного направления в обход Москвы, значительно снизить нагрузку на ряд вылетных магистралей и сократить время в пути до аэропортов Домодедово и Жуковский в два с половиной раза.