В Лобне стартовал капитальный ремонт школы №2

22 сентября 2025, 13:40

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

К капитальному ремонту школы №2 приступили в Лобне. Работы должны завершить до 1 сентября 2026 года. Информацию об этом пресс-служба Минстройкомплекса Московской области разместила в соцсетях министерства.





Здание общей площадью более 6,5 тыс. квадратных метров расположено по адресу: Фестивальная улица, дом №1А.





«Сейчас строители ведут демонтажные работы на крыше и внутри школы. На объекте заняты 17 человек, используется одна единица техники», — говорится в сообщении.