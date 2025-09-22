В Лобне стартовал капитальный ремонт школы №2
К капитальному ремонту школы №2 приступили в Лобне. Работы должны завершить до 1 сентября 2026 года. Информацию об этом пресс-служба Минстройкомплекса Московской области разместила в соцсетях министерства.
Здание общей площадью более 6,5 тыс. квадратных метров расположено по адресу: Фестивальная улица, дом №1А.
«Сейчас строители ведут демонтажные работы на крыше и внутри школы. На объекте заняты 17 человек, используется одна единица техники», — говорится в сообщении.В рамках капитального ремонта в здании обновят и утеплят фасад, починят кровлю, поменяют системы вентиляции, отопления и канализации, сантехнику, окна и двери, а также установят новую мебель и оборудование.
