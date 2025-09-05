Готовность капремонта поликлиники №1 в Королёве превысила 70%

05 сентября 2025, 16:37

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание поликлиники №1 в Королёве, построенное в 1956 году по проекту известного архитектора Любови Гулецкой, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены более чем на 70%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Капремонт начался в июле 2024 года. Сдать обновлённую поликлинику в эксплуатацию планируется до конца текущего года.





«На объекте завершены фасадные работы. Рабочие сохранили все архитектурные элементы. Установлены новые окна. Сейчас в поликлинике ведётся монтаж инженерных систем и внутренняя отделка помещений», — рассказал начальник участка Сиражутдин Сайпуев.