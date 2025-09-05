Достижения.рф

В Волоколамске завершают реконструкцию Центрального стадиона

Видео: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.

Реконструкция Центрального стадиона в Волоколамске близятся к завершению. Ход работ проверила глава муниципального округа Наталья Козлова. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.



Сейчас на беговых дорожках стадиона уже уложили современное резиновое покрытие и нанесли легкоатлетическую разметку.

«Совсем скоро пригласим всех на открытие нашего обновлённого Центрального стадиона. В этот день здесь состоится футбольный турнир», – сказала Наталья Козлова.
В рамках реконструкции на Центральном стадионе также оборудовали специальную площадку для сдачи норм ГТО и поставили на двух площадках для командных игр новые баскетбольные щиты.

Работы проводятся по федеральному проекту «Спорт — норма жизни».
Лев Каштанов

