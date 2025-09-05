В Волоколамске завершают реконструкцию Центрального стадиона

05 сентября 2025, 14:11

Видео: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.

Реконструкция Центрального стадиона в Волоколамске близятся к завершению. Ход работ проверила глава муниципального округа Наталья Козлова. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Сейчас на беговых дорожках стадиона уже уложили современное резиновое покрытие и нанесли легкоатлетическую разметку.





«Совсем скоро пригласим всех на открытие нашего обновлённого Центрального стадиона. В этот день здесь состоится футбольный турнир», – сказала Наталья Козлова.