В Волоколамске завершают реконструкцию Центрального стадиона
Видео: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.
Реконструкция Центрального стадиона в Волоколамске близятся к завершению. Ход работ проверила глава муниципального округа Наталья Козлова. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Сейчас на беговых дорожках стадиона уже уложили современное резиновое покрытие и нанесли легкоатлетическую разметку.
«Совсем скоро пригласим всех на открытие нашего обновлённого Центрального стадиона. В этот день здесь состоится футбольный турнир», – сказала Наталья Козлова.В рамках реконструкции на Центральном стадионе также оборудовали специальную площадку для сдачи норм ГТО и поставили на двух площадках для командных игр новые баскетбольные щиты.
Работы проводятся по федеральному проекту «Спорт — норма жизни».