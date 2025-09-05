Китайские инвесторы развивают в Подмосковье инвестпроекты на 80 млрд рублей
В Подмосковье реализуют 11 проектов с участием капитала китайских инвесторов. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В регионе ведётся реализация 11 инвестпроектов, в которых участвуют инвесторы из Китая. Суммарный объём инвестиций составляет 80 млрд рублей. Основные категории экспорта включают потребительские товары, продукцию машиностроения, металлы и изделия из них, химическую продукцию и текстиль. Реализация этих проектов предполагает создание порядка 8,3 тыс. рабочих мест», – отметила Зиновьева.В числе крупнейших проектов китайских инвесторов – создание второй очереди бизнес-парка «Гринвуд» в Красногорске. В бизнес-парке работают более 400 резидентов из 14 стран, в том числе 180 – компании из КНР. Китайская компания ZXMM планирует построить в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске производство дисков для сельхозтехники. Производитель медицинского оборудования для диагностики SNIBE рассчитывает создать в ОЭЗ «Дубна» производство реагентов и анализаторов.
В министерстве напомнили, что подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвестиционной карте.