Готовность котельной в посёлке Туголесский Бор достигла 85%

15 сентября 2026, 14:07

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Котельную мощностью десять мегаватт строят в посёлке Туголесский Бор округа Шатура. Сейчас объект готов уже на 85%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





В котельной предусмотрен запас теплоносителя объёмом 700 кубометров, чтобы сохранять стабильность работы во время пиковых нагрузок, а также система датчиков, с помощью которых диспетчеры смогут дистанционно мониторить состояние всех агрегатов в режиме реального времени.





«Сейчас на объекте монтируют внутренние инженерные коммуникации», — отмечается в сообщении.