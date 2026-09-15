Назван «пункт назначения» сданных на переработку в Подмосковье избытков урожая
В Московской области проводится акция «Сдай яблоки и бахчевые на переработку»
Сезонная экологическая акция «Сдай яблоки и бахчевые на переработку» проводится в сентябре Московской области. Она завершится 28 числа. О том, как будут использованы полученные от населения избытки урожая, рассказали в пресс-службе регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Акция решает сразу несколько задач. Во-первых, снижает нагрузку на контейнерные площадки, особенно расположенные в садоводческих товариществах. А во-вторых, делает ненужные фрукты, кабачки и тыквы полезными.
«Часть собранного в рамках акции урожая отправят на корм сельскохозяйственным животным в местных фермерских хозяйствах, а остальное переработают в эко-компост, которым можно будет удобрить поля и дачные участки», — говорится в сообщении.Брендированные баки акции установили на территории всех округов Московской области. Они появились в СНТ, у сельскохозяйственных рынков, овощных палаток и многоквартирных домов. Например, в Королёве открыты три такие площадки: у дома №41 по улице Яблочкиной, у дома 3/2 по Полевой улице в микрорайоне Болшево, а также у дома №29 по улице Толстого.
В Ленинском округе поставили семь специальных баков, в том числе пять — в городе Видное: у дома №32 по улице Победы, у дома №7 в Зелёном переулке, у дома №43 по улице Черняховского, у дома №21 по Школьной улице и у дома №33/9 на 1-м Калиновском проезде. Кроме того, площадка по сбору овощей и фруктов есть в селе Булатниково — у дома №13Б по Центральной улице.
Акция проводится также на площадках подмосковных «Мегабаков». Все места расположения баков отмечены на интерактивной карте.
В министерстве подчеркнули, что эти баки предназначены исключительно для овощей и фруктов. Категорически запрещено выбрасывать в такие контейнеры бытовой мусор, полиэтиленовые пакеты, строительные материалы, старую технику, мебель или растительный грунт. А излишки урожая туда нужно помещать без упаковки, чтобы потом в корм или компост случайно не попал пластик.
Правильное использование брендированных баков контролируется с помощью камер видеонаблюдения. Подобные акции в Московской области проводятся ежегодно. Они дозаказали свою полезность и эффективность.