Назван «пункт назначения» сданных на переработку в Подмосковье избытков урожая

15 сентября 2026, 12:31

В Московской области проводится акция «Сдай яблоки и бахчевые на переработку»

оригинал Фото: istockphoto.com/Svetlana-Cherruty

Сезонная экологическая акция «Сдай яблоки и бахчевые на переработку» проводится в сентябре Московской области. Она завершится 28 числа. О том, как будут использованы полученные от населения избытки урожая, рассказали в пресс-службе регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Акция решает сразу несколько задач. Во-первых, снижает нагрузку на контейнерные площадки, особенно расположенные в садоводческих товариществах. А во-вторых, делает ненужные фрукты, кабачки и тыквы полезными.





«Часть собранного в рамках акции урожая отправят на корм сельскохозяйственным животным в местных фермерских хозяйствах, а остальное переработают в эко-компост, которым можно будет удобрить поля и дачные участки», — говорится в сообщении.

Фото: медиасток.рф

Фото: медиасток.рф