В Дмитрове снесли аварийный дом на 13 квартир

15 сентября 2026, 13:03

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный дом с 13 квартирами, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Инженерной улице в Дмитрове. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дом общей площадью около 420 квадратных метров построили 94 года назад.





«Со временем постройка обветшала. Обследование показало критическую степень износа конструкций. Жильцов оттуда расселили, после чего здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.