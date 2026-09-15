В Дмитрове снесли аварийный дом на 13 квартир
Двухэтажный дом с 13 квартирами, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Инженерной улице в Дмитрове. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Дом общей площадью около 420 квадратных метров построили 94 года назад.
«Со временем постройка обветшала. Обследование показало критическую степень износа конструкций. Жильцов оттуда расселили, после чего здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.В настоящее время снос завершён. Участок, который занимал дом, очистили от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, примет администрация муниципалитета.
Всего в Дмитровском округе выявили 725 аварийных домов, недостроев и самостроев. В настоящее время 443 проблемных объекта снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.