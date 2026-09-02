Готовность реконструкции стадиона «Спартак» в Луховицах превысила 80%

02 сентября 2026, 17:58

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

На стадионе «Спартак», расположенном на улице Пушкина в Луховицах, проводят масштабную реконструкцию. В настоящее время работы выполнены более чем на 80%, а футбольное поле готово на 90%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Сейчас на объекте общей площадью более 3 900 квадратных метров монтируют инженерные коммуникации, занимаются отделкой подтрибунного пространства, благоустраивают территорию и проводят ряд других мероприятий.





«В работах задействованы 65 строителей и два инженерно‑технических специалиста. Используются три единицы спецтехники», — говорится в сообщении.