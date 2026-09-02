В Пушкинском округе открылись четыре модернизированные школы
Модернизацию четырёх школ завершили в Пушкинском округе. Обновлённые учебные заведения — гимназия №10 в городе Пушкино, Образовательный комплекс №7 в микрорайоне Клязьма, Центр образования №1 в Красноармейске и два корпуса Образовательного комплекса в Софрине — открылись 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Торжественную линейку в Образовательном комплексе №7 посетили глава округа Максим Красноцветов, депутат Госдумы Сергей Пахов и депутат Мособлдумы Михаил Ждан.
Во всех модернизированных школах провели отделку помещений, установили новую мебель и оборудование.«Обновлённая школа — это не просто отремонтированные стены. Мы создаем для наших детей такую среду, чтобы они могли развивать знания и навыки, конкурировать на олимпиадах, реализовывать творческие проекты и совершать научные открытия, не покидая округа», — сказал Максим Красноцветов.