В Пушкинском округе открылись четыре модернизированные школы

02 сентября 2026, 17:23

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Модернизацию четырёх школ завершили в Пушкинском округе. Обновлённые учебные заведения — гимназия №10 в городе Пушкино, Образовательный комплекс №7 в микрорайоне Клязьма, Центр образования №1 в Красноармейске и два корпуса Образовательного комплекса в Софрине — открылись 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Торжественную линейку в Образовательном комплексе №7 посетили глава округа Максим Красноцветов, депутат Госдумы Сергей Пахов и депутат Мособлдумы Михаил Ждан.



