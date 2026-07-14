Готовность ремонта школы №21 в посёлке Загорянский превысила 85%

14 июля 2026, 15:34

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт здания школы №21, расположенного на улице Свердлова в посёлке Загорянский округа Щёлково, близится к завершению. В настоящее время работы выполнены более чем на 85%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Площадь здания составляет свыше 1 200 квадратных метров. Ремонт проводится за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«Сейчас общая готовность составляет 85,05%. Полностью завершены кровельные работы, монтаж дверей и окон, а также предчистовая отделка. Чистовая отделка выполнена на 96%, фасадные работы — на 89%, вентиляция — на 95%. Системы горячего и холодного водоснабжения, а также канализация готовы более чем на 80%, теплоснабжение — на 82%», — уточнил министр строительного комплекса области Александр Туровский.