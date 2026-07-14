Губернатор Воробьёв осмотрел благоустроенный лесопарк «Чемпион» в Дзержинском

14 июля 2026, 13:32

оригинал Андрей Воробьёв (справа). Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Лесопарк «Чемпион» в городе Дзержинский округа Люберцы, благоустроенный в прошлом году, посетил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.





Общественную территорию преобразили по программе «Парки в лесу» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».





«Тут есть, где прогуляться, провести время с семьёй, позаниматься спортом. В лесопарке имеется всё необходимое: спортивные и детские площадки, лыжная трасса, зона, где можно погулять с собакой, парковка. Сделали входную группу с разными павильонами, пунктом проката спортивного инвентаря, комнатой матери и ребенка. А для безопасности жителей установили пост охраны и современные системы освещения и видеонаблюдения», — сказал Воробьёв.

«Тут исторически сложилась удобная сеть тропинок общей протяженностью около семи километров, а зимой традиционно прокладывали лыжню. Мы сохранили привычные людям маршруты, но сделали их гораздо комфортнее. Кроме того, в парке появилось много новых функциональных зон», — отметил и.о. директора Дирекции парков Валерий Балакин.