Губернатор Воробьёв осмотрел благоустроенный лесопарк «Чемпион» в Дзержинском
Лесопарк «Чемпион» в городе Дзержинский округа Люберцы, благоустроенный в прошлом году, посетил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
Общественную территорию преобразили по программе «Парки в лесу» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Тут есть, где прогуляться, провести время с семьёй, позаниматься спортом. В лесопарке имеется всё необходимое: спортивные и детские площадки, лыжная трасса, зона, где можно погулять с собакой, парковка. Сделали входную группу с разными павильонами, пунктом проката спортивного инвентаря, комнатой матери и ребенка. А для безопасности жителей установили пост охраны и современные системы освещения и видеонаблюдения», — сказал Воробьёв.Площадь благоустроенного лесопарка составляет более 31 гектара. Здесь гуляют, отдыхают и проводят тренировки. В частности, на территории «Чемпиона» занимаются воспитанники спортшколы «Орбита» и участники клуба «Активное долголетие».
«Тут исторически сложилась удобная сеть тропинок общей протяженностью около семи километров, а зимой традиционно прокладывали лыжню. Мы сохранили привычные людям маршруты, но сделали их гораздо комфортнее. Кроме того, в парке появилось много новых функциональных зон», — отметил и.о. директора Дирекции парков Валерий Балакин.
Помимо лесопарка «Чемпион» в прошлом году в Дзержинском благоустроили сквер имени Бориса Константиновича Громцева и площадь Святителя Николая.