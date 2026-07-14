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На строящемся въезде в ЖК «Горки Парк» приступили к бетонированию ростверка

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Въезд в жилой комплекс «Горки Парк» с трассы А-105 строят в Ленинском округе. О ходе работ рассказали в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



Проект включает двухполосную дорогу протяжённостью 2,2 километра и путепровод длиной около 150 метров.

«В настоящее время строители сосредоточены на возведении путепровода. Там уже началось бетонирование ростверка опор и армирование фундамента подпорной стены. На площадке работают 18 человек, используются три единицы техники», — рассказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.
Завершить строительство дороги планируется в 2027 году. Новая транспортная артерия улучшит проезд для 27 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что на капремонте моста через реку Исьму в Наро-Фоминском округе установили сваи одной из опор.
Лев Каштанов

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