На строящемся въезде в ЖК «Горки Парк» приступили к бетонированию ростверка
Въезд в жилой комплекс «Горки Парк» с трассы А-105 строят в Ленинском округе. О ходе работ рассказали в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Проект включает двухполосную дорогу протяжённостью 2,2 километра и путепровод длиной около 150 метров.
«В настоящее время строители сосредоточены на возведении путепровода. Там уже началось бетонирование ростверка опор и армирование фундамента подпорной стены. На площадке работают 18 человек, используются три единицы техники», — рассказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.Завершить строительство дороги планируется в 2027 году. Новая транспортная артерия улучшит проезд для 27 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что на капремонте моста через реку Исьму в Наро-Фоминском округе установили сваи одной из опор.