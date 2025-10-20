Губернатор Подмосковья Воробьёв объяснил важность диалога властей с жителями

20 октября 2025, 12:41

оригинал Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба правительства МО)

Любые действия, которые предпринимают власти в Московской области на всех уровнях, должны быть известны и понятны жителям. Только так руководство может рассчитывать на понимание и поддержку населения. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе еженедельного совещания с главами министерств, ведомств и округов региона.





Губернатор подчеркнул, что информировать людей необходимо даже в тех случаях, когда позитивный эффект от действий очевиден.





«Когда мы капитально ремонтируем старую школу, строим детскую площадку, парк или новую школу, казалось бы, это всегда позитивное явление. Но жизнь показывает, что если ты не посоветовался с жителями, не проговорил это с ними, не объяснил, что за чем следует, как это будет выглядеть и влиять на людей, реакция может быть негативной. Поэтому коммуникации крайне важны. Конечно же, наложенные на результативную деятельность», — пояснил Андрей Воробьёв.