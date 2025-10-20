В Наро-Фоминске завершили модернизацию котельной №13 и тепловых систем
Видео: пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск
В Наро-Фоминске близится к завершению модернизация котельной №13, обеспечивающей теплом 12 многоквартирных домов. Глава округа Роман Шамнэ вместе с командой проверил работу обновленного теплового узла и систем автоматизации, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Для перевода котельной в автоматический режим старые 10 котлов заменили четырьмя новыми, работающими по взаимозамещающей программе: при выходе одного из строя остальные обеспечивают полноценное теплоснабжение.
«Это современная, умная энергетика для наших жителей. Работаем на опережение: следующий этап модернизации теплового хозяйства округа уже запланирован на 2026 год. Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева мы системно меняем качество жизни в округе», — отметил Роман Шамнэ.
Система также оснащена погодозависимым режимом, поддерживая комфортную температуру в квартирах при любых погодных условиях.