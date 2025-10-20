В Наро-Фоминске завершили модернизацию котельной №13 и тепловых систем

20 октября 2025, 12:33

Видео: пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск

В Наро-Фоминске близится к завершению модернизация котельной №13, обеспечивающей теплом 12 многоквартирных домов. Глава округа Роман Шамнэ вместе с командой проверил работу обновленного теплового узла и систем автоматизации, сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Новая система теплоснабжения предусматривает бесперебойную подачу тепла даже в нештатных ситуациях, что значительно повышает надёжность. По словам подрядчика, запуск проходит по графику с опережением.