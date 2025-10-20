В Павловском Посаде прошел фестиваль «День русской набойки»
Видео: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад
В Музее истории русского платка и шали 18 октября состоялся седьмой фестиваль «День русской набойки. Ремесло как искусство», который собрал мастеров традиционного промысла из разных регионов России и Эстонии, сообщает пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.
Павловский Посад сохраняет статус одного из центров набивного текстиля в стране, а местные традиции производства платков и шалей передаются из поколения в поколение.
