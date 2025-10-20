Достижения.рф

В Павловском Посаде прошел фестиваль «День русской набойки»

Видео: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

В Музее истории русского платка и шали 18 октября состоялся седьмой фестиваль «День русской набойки. Ремесло как искусство», который собрал мастеров традиционного промысла из разных регионов России и Эстонии, сообщает пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.



Программа мероприятия включала интерактивные мастер-классы, где гости осваивали техники кубовой и верховой набойки, создавая авторские платки и салфетки с уникальными узорами. Завершением фестиваля стало дефиле и «Шоу платков», демонстрировавшие влияние старинного ремесла на современный дизайн.

Павловский Посад сохраняет статус одного из центров набивного текстиля в стране, а местные традиции производства платков и шалей передаются из поколения в поколение.

Организаторы поблагодарили всех участников и творческие коллективы за вклад в сохранение и развитие народных художественных промыслов.

Дайана Хусинова

