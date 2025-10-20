В Павловском Посаде прошел фестиваль «День русской набойки»

20 октября 2025, 12:16

Видео: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

В Музее истории русского платка и шали 18 октября состоялся седьмой фестиваль «День русской набойки. Ремесло как искусство», который собрал мастеров традиционного промысла из разных регионов России и Эстонии, сообщает пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.