Губернатор Воробьёв доложил Путину о развитии здравоохранения в Подмосковье

30 июля 2026, 14:37

оригинал Фото: медиасток.рф

В Московской области ведётся активная работа по модернизации и строительству медицинских учреждений. Об этом доложил губернатор региона Андрей Воробьёв президенту Российской Федерации Владимиру Путину.





Глава Подмосковья отметил, что открытый в Красногорске Детский клинический центр им. Рошаля показал свою высокую востребованность. А в настоящее время ведётся строительство масштабного медцентра в Балашихе.





«Сейчас Центр Рошаля загружен на полную. В день там проводится более 90 операций. Вы также поддержали строительство больницы в Балашихе. Там будет 1100 коек. Больница станет крупнейшим медицинским центром востока Подмосковья», — сказал Воробьёв.

«Мы стараемся не просто строить поликлиники, но оборудовать их диагностической медтехникой: аппаратами УЗИ, МРТ, маммографами, рентгенами», — пояснил Воробьёв.