Губернатор Воробьёв доложил Путину о развитии здравоохранения в Подмосковье
В Московской области ведётся активная работа по модернизации и строительству медицинских учреждений. Об этом доложил губернатор региона Андрей Воробьёв президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Глава Подмосковья отметил, что открытый в Красногорске Детский клинический центр им. Рошаля показал свою высокую востребованность. А в настоящее время ведётся строительство масштабного медцентра в Балашихе.
«Сейчас Центр Рошаля загружен на полную. В день там проводится более 90 операций. Вы также поддержали строительство больницы в Балашихе. Там будет 1100 коек. Больница станет крупнейшим медицинским центром востока Подмосковья», — сказал Воробьёв.Он также отметил, что особое внимание уделяется развитию первичного звена.
«Мы стараемся не просто строить поликлиники, но оборудовать их диагностической медтехникой: аппаратами УЗИ, МРТ, маммографами, рентгенами», — пояснил Воробьёв.Он добавил, что оборудование помогает точнее ставить диагнозы и проводить диспансеризацию.