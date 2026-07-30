В Орехово-Зуевском округе снесли полуразрушенный дом на десять квартир

30 июля 2026, 12:10

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный дом на десять квартир, находившийся в аварийном состоянии, снесли на улице Мира в деревне Новая Орехово-Зуевского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дом №7 общей площадью около 415 квадратных метров построили 69 лет назад. Обследование показало критический износ конструкций, и в 2017 году жильцов оттуда переселили. Опустевшее здание продолжало разрушаться.





«Полное расселение всех зарегистрированных на проблемной жилплощади людей завершили в 2025 году. После этого здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.