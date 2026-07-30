В Подмосковье выявили более 250 тысяч случаев использования телефона за рулём

30 июля 2026, 13:53

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 250 тысяч фактов использования телефона за рулём зафиксировали дорожные комплексы фотовидеофиксации в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Больше всего таких нарушений произошло в марте и апреле — более 59 тысяч и свыше 50 тысяч соответственно. А меньше всего — в феврале (около 19 тысяч).





«Дорога требует полной концентрации — в эти мгновения водитель отвечает не только за себя, но и за пассажиров, пешеходов, других участников движения. Мы фиксируем использование телефона за рулём ради сохранённых жизней: секунда отвлечения может стоить слишком дорого», — отметил глава Минтранса региона Марат Сибатулин.