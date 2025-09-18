Губернатор Воробьёв навестил семью с восемью особенными приёмными детьми
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв побывал в гостях у приёмной семьи, воспитывающей особенных детей. На попечении Светланы Быковой и Сергея Кочетова – восемь несовершеннолетних с особенностями здоровья.
Они живут в семейном городке в деревне Райсемёновское городского округа Серпухов. Городок создали 11 лет назад
«Мы с гендиректором благотворительного фонда помощи семьям «Моя большая семья» Светланой Юрьевной Сотсковой закладывали камень в его основание. Сегодня приехали навестить вас, обнять, узнать, как вы живёте, нужна ли наша помощь. Хочется поблагодарить приёмных родителей. Это очень добрые люди с большим сердцем, которые посвятили жизнь воспитанию детей. Благодарю и тех, кто создал фонды «Моя большая семья» и «Абсолют-Помощь», – сказал глава региона.
Трое родных и четверо приёмных детей Светланы и Сергея живут отдельно. Они подарили родителям уже шесть внуков. А дети с особенностями здоровья из этой семьи учатся в инклюзивной школе «Абсолют» на территории семейного городка. Они также занимаются спортом, цирковым искусством, рисуют, поют и танцуют. Папа возит детей на тренировки и соревнования.
«Для нас созданы все условия, везде нам помогают. Мы в нашем семейном городке очень счастливы. У всех детей есть увлечения. Егор занимается в цирковой студии, Виктория – в танцевальной, Алёша – хоккеист и волейболист, Максим – самбист. Денис катается на велосипеде и на лыжах, Оксана сейчас проходит профессиональное обучение, хочет быть поваром, Марина рисует и поет, а Вова, наш первоклашка, собирается ходить на хореографию», – рассказала Светлана.
Дети показали губернатору свои медали и другие награды.
Сейчас в семейном городке проживают 12 многодетных семей, где воспитывают 88 приёмных детей с особенностями здоровья, в том числе 36 – с инвалидностью. В городке – 17 комфортных домов с мебелью и бытовой техникой. Рядом есть вся необходимая социальная инфраструктура: детсад, школа, образовательный центр «Абсолют» для особенных детей. Работают отделение благотворительного фонда «Моя большая семья» и служба сопровождения приёмных семей, где можно получить психологическую и социальную помощь.
Ещё 12 лет назад в регионе было 44 детских дома. Сегодня они закрыты. 99% из 20 тыс. детей-сирот воспитывают приёмные родители. Если сразу подобрать семью не получается, ребята временно находятся в семейных центрах. В регионе восемь таких центров, сейчас там временно проживает 131 ребёнок.