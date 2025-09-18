Губернатор Воробьёв навестил семью с восемью особенными приёмными детьми

18 сентября 2025, 16:40

оригинал Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв побывал в гостях у приёмной семьи, воспитывающей особенных детей. На попечении Светланы Быковой и Сергея Кочетова – восемь несовершеннолетних с особенностями здоровья.





Они живут в семейном городке в деревне Райсемёновское городского округа Серпухов. Городок создали 11 лет назад

«Мы с гендиректором благотворительного фонда помощи семьям «Моя большая семья» Светланой Юрьевной Сотсковой закладывали камень в его основание. Сегодня приехали навестить вас, обнять, узнать, как вы живёте, нужна ли наша помощь. Хочется поблагодарить приёмных родителей. Это очень добрые люди с большим сердцем, которые посвятили жизнь воспитанию детей. Благодарю и тех, кто создал фонды «Моя большая семья» и «Абсолют-Помощь», – сказал глава региона.

«Для нас созданы все условия, везде нам помогают. Мы в нашем семейном городке очень счастливы. У всех детей есть увлечения. Егор занимается в цирковой студии, Виктория – в танцевальной, Алёша – хоккеист и волейболист, Максим – самбист. Денис катается на велосипеде и на лыжах, Оксана сейчас проходит профессиональное обучение, хочет быть поваром, Марина рисует и поет, а Вова, наш первоклашка, собирается ходить на хореографию», – рассказала Светлана.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

