Воробьёв обсудил с главой Серпухова Шимко строительство, благоустройство и ЖКХ
Строительство и ремонт социальных объектов, благоустройство, модернизация ЖКХ, расселение аварийного жилья и развитие дорожно-транспортной сети стали темами рабочей встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёва с главой городского округа Серпухов Алексеем Шимко.
«Серпухов – наш большой наукоград. Он объединяет огромное количество территорий, научных производств и сообществ. Мы стараемся обеспечивать перемены в городе, но всегда есть к чему стремиться. Расскажите о самых важных достижениях и главных вызовах. Вы уже полгода возглавляете городской округ. Очень надеюсь, что регулярные встречи, обсуждения и ваша вовлечённость в жизнь муниципалитета заметны. Прошу вас продолжать в том же духе», – сказал Воробьёв.Шимко доложил, что в следующем году в Серпухове планируют расширение Борисовского шоссе, строительство развязок с Бутурлинского на Старосимферопольское шоссе. Завершат также строительство наземного пешеходного перехода через железнодорожные пути и ремонт моста через автодорогу «Серпухов – Новинки – Погари».
«В этом году мы отремонтировали 80 км дорог. Сейчас закрыли на ремонт аварийный мост – один из въездов в город с трассы М-2. До конца года подрядчик сделает временный объезд. Для удобства жителей временно поменяли маршруты общественного транспорта. А ремонт основного моста полностью закончим в середине следующего года», – сказал глава.Губернатор также подчеркнул, что для жителей очень важно благоустройство.
«В рамках идеологии президента приводим в порядок большие и малые города, исторические поселения. Скверы, парки, набережные и дальше будем благоустраивать. Важно информировать людей о мероприятиях по дорогам, их мы также модернизируем. Люди должны понимать, что мы делаем, почему, какой результат хотим обеспечить для их родного Серпухова», – сказал Воробьёв.Шимко рассказал, что в муниципалитете ведется активная работа по благоустройству общественных территорий. Так, в этом году новый облик обретут парк «Питомник» и пешеходная зона на ул. Новой в микрорайоне Ивановские дворики в Серпухове, сквер генерала Кузнецова в Пущине, а также парк «Сказка» в Протвине. Последний уже открыт. В планах – установить на одной из общественных территорий памятник участникам СВО.
«В этом году мы облагородили 15 га общественных территорий. Сейчас в активной фазе работы в парке «Питомник». Открыли парк «Сказка» в Протвине, 34 детских площадки, 16 дворовых территорий очень востребованы. Люди видят изменения», – подчеркнул глава.В муниципалитете работают три индустриальных парка, где трудятся более 120 резидентов. В этом году создана особая экономическая зона «Большой Серпухов».
Особое внимание на встрече уделили модернизации системы ЖКХ. Шимко доложил губернатору, что на 2025-2026 годах в муниципалитете планируют строительство двух блочно-модульных котельных и четырёх участков сетей, на 2026-2030 годы – обновление и увеличение мощностей объектов водоснабжения и сетей. А к концу 2027-го завершат I этап реконструкции очистных сооружений, которые обеспечивают водоотведение для 138 тыс. жителей.
В округе активно идёт капремонт социальных объектов. Только в этом году отремонтировали пять школ и два детсада. А в 2026-м обновят ещё четыре школы и два детских сада. В порядок приводят учреждения культуры. Кроме того, в следующем году приступят к капремонту стадиона «Труд».
«Как ведётся работа по ликвидации объектов нестационарной торговли, замечают ли её жители, поддерживают ли? Ведь абсолютно никому не нужно, чтобы в центре города было большое количество ларьков и киосков», – обратился к главе губернатор.Шимко ответил, что в этом году в Серпухове планируют ликвидировать 115 объектов нестационарной торговли.
«Сейчас уже выполнили работы по 67 НТО. Стараемся благоустраивать места сноса. Работаем с внешним видом города – с торговыми площадями, сетевыми магазинами, особенно в исторической части», – добавил глава.Коснулись и темы расселения аварийного жилья. В округе таковым признаны 45 многоквартирных домов, где проживают порядка 500 человек. Все их по госпрограмме должны расселить до 2027 года.