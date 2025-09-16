Губернатор Воробьёв поблагодарил Инну Волкову за работу главой Электростали
Руководившая городским округом Электросталь с 2020 года Инна Волкова объявила о решении сложить свои полномочия. На прошедших выборах её избрали в Совет депутатов. Она встретилась с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
«Вы почти пять лет возглавляли Электросталь, и всегда было очевидно, что вы – настоящий руководитель. Мы делаем ставку на людей, которые живут в своём городе, знают его. Управляя территорией, нужно чувствовать её пульс, настроение жителей. В Электростали уделяют большое внимание участникам СВО, их семьям, общественным организациям. Знаю, что вы собираетесь в муниципальный Совет депутатов. Это важная и очень ответственная позиция. Приятно, что вы продолжите трудиться на благо округа», – сказал Воробьёв.Волкова поблагодарила губернатора за оказанное пять лет назад доверие. Она напомнила, что родилась в Электростали, там живут её родители, дети и внуки.
На встрече присутствовал Филипп Ефанов, который ранее работал в команде администрации муниципалитета, занимал должность замглавы Павлово-Посадского и Орехово-Зуевского округов. Теперь он назначен временно исполняющим обязанности главы Электростали. Далее ему предстоит пройти конкурс на должность руководителя округа.
На встрече обсудили итоги работы Волковой за пять лет и план развития муниципалитета. Одной из главных тем назвали модернизацию системы ЖКХ.
«Все президентские проекты мы стараемся реализовывать в каждом городе Подмосковья. Важно, чтобы жители чувствовали перемены. Это касается и переселения из аварийного жилья, и модернизации здравоохранения, и благоустройства, и капремонта школ по президентской программе. Мы и дальше будем продолжать эту работу», – подчеркнул Воробьёв.Подмосковье готовится к холодам, в регионе стартовали пробные топки. Прошлой осенью в округе проходил активный этап модернизации системы ЖКХ, в этом году обновили сети на нескольких сельских территориях, введут четыре новые блочно-модульные котельные.
«Котельная «Восточная» передана в муниципальную собственность. Там мы поставили четыре новых котла, отремонтировали сети крупного диаметра. Все системы округа к осенне-зимнему периоду готовы», – заверила Волкова.Она напомнила, что Электросталь – один из флагманов образования Подмосковья.
«У нас 16 образовательных учреждений, восемь из них входят в топ-100 лучших школ региона. Оказываются меры поддержки учителям, которые устраиваются к нам на работу, выделяются гранты по 300 тыс. рублей. В прошлом году к нам приехали пять педагогов из Курской, Белгородской областей и из Башкирии», – рассказала Инна Волкова.Затронули и тему здравоохранения. В 2024-2025 годах отремонтировали детскую поликлинику №21 ФМБА России, в Электростальской больнице – поликлиники на улицах Пушкина и Журавлёва. Сейчас в областной больнице обновляют перинатальный центр на ул. Пушкина, детскую поликлинику на пр. Ленина и корпус, где разместят хирургическое отделение с новым аппаратом МРТ. Этот объект сдадут в будущем году.
В этом году в Электростали открыли музей-мастерская заслуженного художника России Олега Коняшина, а также Школу креативных индустрий, которая работает на базе Детской художественной школы им. Н.Н. Лаврентьевой.
Что касается спортивной инфраструктуры, то в прошлом году в посёлке Елизаветино открыли новую многофункциональную площадку. В этом году заменили покрытие на стадионе футбольной школы «Восток», а в октябре завершат обновление СШОР «Электросталь» на ул. Пионерской.
За пять лет в округе преобразили многие общественные пространства, например, парк «Восточный», площадь Металлургов, Вознесенскую аллею, лесопарк «Авангард». Восстановили исторический фонтан «Рыбки».