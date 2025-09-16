Губернатор Воробьёв поблагодарил Инну Волкову за работу главой Электростали

16 сентября 2025, 15:51

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Руководившая городским округом Электросталь с 2020 года Инна Волкова объявила о решении сложить свои полномочия. На прошедших выборах её избрали в Совет депутатов. Она встретилась с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.







«Вы почти пять лет возглавляли Электросталь, и всегда было очевидно, что вы – настоящий руководитель. Мы делаем ставку на людей, которые живут в своём городе, знают его. Управляя территорией, нужно чувствовать её пульс, настроение жителей. В Электростали уделяют большое внимание участникам СВО, их семьям, общественным организациям. Знаю, что вы собираетесь в муниципальный Совет депутатов. Это важная и очень ответственная позиция. Приятно, что вы продолжите трудиться на благо округа», – сказал Воробьёв.

«Все президентские проекты мы стараемся реализовывать в каждом городе Подмосковья. Важно, чтобы жители чувствовали перемены. Это касается и переселения из аварийного жилья, и модернизации здравоохранения, и благоустройства, и капремонта школ по президентской программе. Мы и дальше будем продолжать эту работу», – подчеркнул Воробьёв.

«Котельная «Восточная» передана в муниципальную собственность. Там мы поставили четыре новых котла, отремонтировали сети крупного диаметра. Все системы округа к осенне-зимнему периоду готовы», – заверила Волкова.

«У нас 16 образовательных учреждений, восемь из них входят в топ-100 лучших школ региона. Оказываются меры поддержки учителям, которые устраиваются к нам на работу, выделяются гранты по 300 тыс. рублей. В прошлом году к нам приехали пять педагогов из Курской, Белгородской областей и из Башкирии», – рассказала Инна Волкова.