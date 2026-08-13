Губернатор Воробьёв назвал срок окончания реконструкции спортшколы в Ликино-Дулёве

13 августа 2026, 14:41

оригинал А. Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход работ по реконструкции спортивной школы «Феникс» в Ликино-Дулёве. Вместе с ними побывал на объекте и побеседовал с тренерами первый зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Геннадий Панин.





Спортзал был построен в 1969 году, здание бассейна – в 1985-м. Инженерные коммуникации выработали свой ресурс, протекала крыша. Обновление корпусов по региональной программе начали в прошлом году.

«Знаю, что в Орехово-Зуевском округе многие вовлечены в спорт, много времени уделяют детям. В Ликино-Дулёве полным ходом идёт реконструкция спортшколы «Феникс», где вырастили немало чемпионов. В их числе – шесть мастеров спорта и 11 кандидатов в мастера. За последние три года воспитанники отделений дзюдо и плавания завоевали 35 медалей всероссийских соревнований. Капитально обновляем здесь два корпуса – спортивный зал и бассейн. Завершить все работы планируем в декабре», – сказал Воробьёв.

А. Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Раньше здание отапливалось от котельной завода ЛиАЗ. На лето её отключали, и пловцы выпадали из тренировочного процесса. По программе модернизации теплоснабжения построили новую котельную. Она будет обслуживать не только дома микрорайона, но и круглогодично подогревать бассейн. Учитывая высокие стандарты капремонта в Московской области, мы фактически получаем новые здания», – отметил Панин.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Мой папа после техникума устроился на завод ЛиАЗ каменщиком и начал строить это здание бассейна. Закончил стройку уже прорабом. Я сам тренировался в этих залах, сейчас тренирую здесь детей. Мой сын тоже занимается. Мы развиваем два направления – дзюдо и самбо. Обновлённого здания очень ждём. Столько лет здесь не было ремонта, а теперь всё будет современное, красивое», – поделился тренер по дзюдо спортивной школы «Феникс» Николай Сёмин.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«У нас работают программы «Активное долголетие» и «Добрый час». По «Активному долголетию» к нам приезжают пенсионеры из ближайших районов, посещаемость бассейна – 500-600 человек в неделю. Будем предоставлять льготное посещение участникам СВО. Для многодетных семей есть отдельный день – они могут приходить плавать по субботам», – рассказал директор спортивной школы «Феникс» Алексей Чуйков.