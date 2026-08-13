В Подмосковье стало меньше ДТП с участием такси

13 августа 2026, 14:18

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

На дорогах Московской области с начала текущего года зафиксировали 101 ДТП с участием такси. Это на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





В таких авариях пострадали около 120 человек, что тоже меньше прошлогоднего показателя. Разница составляет почти 15%.





«Уменьшение числа ДТП с такси — это результат проводимой в Московской области комплексной работы по улучшению качества этого вида перевозок. В частности, немаловажную роль играет обязательная аттестация для всех водителей, а также оформление полиса ОСГОП, благодаря которому пассажир при ДТП финансово застрахован. Мы видим, что такие меры работают», — сказал глава регионального Минтранса Марат Сибатулин.