Брынцалов принял участие в заседании Совета молодёжных парламентов ЦФО
Заседание Совета молодёжных парламентов Центрального федерального округа состоялось в Центре молодёжи города Елец Липецкой области. Участие в мероприятии принял спикер Мособлдумы, председатель Совета законодателей ЦФО Игорь Брынцалов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного парламента.
Совет молодёжных парламентов ЦФО создали по инициативе молодых парламентариев Московской области два года назад. В него входят представители 18 регионов.
«Молодые парламентарии — это люди, которые завтра придут в муниципальные советы депутатов, региональные парламенты, органы управления. Их работа начинается уже сейчас, и наша задача состоит в том, чтобы сделать этот процесс открытым и понятным», — отметил в приветственном слове Брынцалов.Он добавил, что системная работа с молодёжью является одним один из приоритетов Совета законодателей ЦФО, и подчеркнул, что удачные практики, существующие в разных регионах, следует распространять на весь федеральный округ.