Брынцалов принял участие в заседании Совета молодёжных парламентов ЦФО

13 августа 2026, 14:10

оригинал Игорь Брынцалов (справа). Фото: пресс-служба Мособлдумы

Заседание Совета молодёжных парламентов Центрального федерального округа состоялось в Центре молодёжи города Елец Липецкой области. Участие в мероприятии принял спикер Мособлдумы, председатель Совета законодателей ЦФО Игорь Брынцалов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного парламента.





Совет молодёжных парламентов ЦФО создали по инициативе молодых парламентариев Московской области два года назад. В него входят представители 18 регионов.





«Молодые парламентарии — это люди, которые завтра придут в муниципальные советы депутатов, региональные парламенты, органы управления. Их работа начинается уже сейчас, и наша задача состоит в том, чтобы сделать этот процесс открытым и понятным», — отметил в приветственном слове Брынцалов.