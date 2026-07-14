Ремонт пяти участков теплосетей в Дзержинском завершат к сентябрю
Пять участков теплосетей и шесть центральных тепловых пунктов ремонтируют в городе Дзержинский округа Люберцы. Завершить работы должны к сентябрю. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Ход ремонта на магистральном участке теплосети на Угрешской улице проверил губернатор региона Андрей Воробьёв.
«У нас большая программа модернизации тепло- и энергоснабжения. Сегодня мы приехали на один из объектов в Дзержинском, где перекладывают теплотрассу. К сентябрю мы должны подготовить и магистральные, и распределительные сети», — сказал Воробьёв.Он добавил, что обновление инфраструктуры ЖКХ проводится во всех округах Подмосковья, и к новому отопительному сезону должны быть готовы и трубопроводы, и котельные.
«На этом участке мы меняем около 150 метров магистральной теплосети крупного диаметра — 700 миллиметров. А в целом по Дзержинскому замена сетей идёт на пяти участках общей протяженностью около шести километров. Мы движемся строго по графику, никаких рисков по срокам нет», — заверил замдиректора по развитию департамента теплоэнергетики ГК «ЕКС» Алексей Сильвестров.Обновление центральных тепловых пунктов таже идёт без задержек. Все шесть объектов уже оборудовали «умными датчиками», которые будут передавать в единый центр управления ЖКХ данные о температуре и давлении. Такая система позволит максимально оперативно реагировать на сбои.