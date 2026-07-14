Обновлённый корпус гимназии №5 в Дзержинском откроют 1 сентября
Основной корпус гимназии №5 в городе Дзержинский округа Люберцы капитально ремонтируют. Сдать объект должны до начала учебного года. Ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ремонт корпуса «Интеллект» начали в прошлом году — после того, как завершилось обновление корпуса «Успех».
«Я хочу поблагодарить директора школы, потому что, в том числе, благодаря ей, ее команде мы приняли решение и по корпусу «Успех», который начал работу в прошлом году, и по основному корпусу гимназии №5, который откроем 1 сентября. Это большие деньги, но мы понимаем куда инвестируем», — отметил Андрей Воробьёв.
В состав корпуса «Интеллект» входят два трёхэтажных здания, соединённых переходом. В одном размещается младшая школа, в другом учатся средние и старшие классы. В рамках капремонта в обоих постройках обновили кровлю, фасады, инженерные коммуникации, а также поменяли планировку под современные требования пожарной безопасности.
Кроме того, в гимназии модернизировали бассейн, а на прилегающей территории установили новое спортивное ядро. В настоящее время общая готовность объекта составляет 80%.