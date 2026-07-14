Обновлённый корпус гимназии №5 в Дзержинском откроют 1 сентября

14 июля 2026, 12:32

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Шешин

Основной корпус гимназии №5 в городе Дзержинский округа Люберцы капитально ремонтируют. Сдать объект должны до начала учебного года. Ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.





Ремонт корпуса «Интеллект» начали в прошлом году — после того, как завершилось обновление корпуса «Успех».





«Я хочу поблагодарить директора школы, потому что, в том числе, благодаря ей, ее команде мы приняли решение и по корпусу «Успех», который начал работу в прошлом году, и по основному корпусу гимназии №5, который откроем 1 сентября. Это большие деньги, но мы понимаем куда инвестируем», — отметил Андрей Воробьёв.