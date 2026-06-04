Губернатор Воробьёв отметил эффективность ИИ в надзорной деятельности

04 июня 2026, 12:33

оригинал Андрей Воробьёв (фото: медиасток.рф)

В Московской области искусственный интеллект задействован в проверке качества строительных работ, уборки дворов и прочих общественных территорий, а также в ряде других проектов. В каждом из начинаний он доказал свою эффективность. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв на Петербургском международном экономическом форуме.





Благодаря ИИ результативность проверок кратно выросла, а их результаты стали полностью объективными.





«Например, стройка. Это самый большой надзор. На каждый объект должен приходить инспектор. Сегодня человека заменяет видеокамера с искусственным интеллектом. ИИ даёт понимание, на какой стадии находится бюджетная или частная стройка, соответствует ли она нормам безопасности и всем стандартам, а также графику исполнения работ. Поэтому сейчас у нас кратно меньше инспекторов: там, где на стройках есть камеры, визит проверяющего не нужен», — пояснил Андрей Воробьёв.