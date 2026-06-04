Готовность капремонта детского сада в Больших Вязёмах достигла 75%
Двухэтажное здание детского сада №34 в посёлке Большие Вязёмы Одинцовского округа капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 75%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Ремонт проводится в рамках подмосковной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.
«Сейчас на объекте завершили демонтаж и кровельные работы. Подходит к концу обновление фасада. Продолжается монтаж инженерных сетей и отделка помещений. Кроме того, началось благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.Завершить капитальный ремонт и сдать обновлённый детсад в эксплуатацию должны в текущем году.
Ранее сообщалось, что в Лосино-Петровском продолжается строительство дома для 900 переселенцев из аварийного жилья.