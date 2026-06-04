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Готовность капремонта детского сада в Больших Вязёмах достигла 75%

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Двухэтажное здание детского сада №34 в посёлке Большие Вязёмы Одинцовского округа капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 75%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.



Ремонт проводится в рамках подмосковной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.

«Сейчас на объекте завершили демонтаж и кровельные работы. Подходит к концу обновление фасада. Продолжается монтаж инженерных сетей и отделка помещений. Кроме того, началось благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.
Завершить капитальный ремонт и сдать обновлённый детсад в эксплуатацию должны в текущем году.

Ранее сообщалось, что в Лосино-Петровском продолжается строительство дома для 900 переселенцев из аварийного жилья.
Лев Каштанов

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