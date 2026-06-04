Подмосковные врачи спасли пациента, у которого 25 минут не билось сердце

04 июня 2026, 11:33

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Мужчину с обширным инфарктом, поступившего в больницу в состоянии клинической смерти, спасли врачи Регионального сосудистого центра Дмитровской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Сначала у пациента возникли сильные боли за грудиной. Кардиограмма, сделанная бригадой скорой помощи, показала инфаркт. На подъезде к больнице сердце мужчины перестало биться и перешло в режим хаотического подёргивания. Пульс исчез, дыхание прекратилось. Наступила клиническая смерть.





«Каталку направили сразу в реанимацию. Там пациенту начали делать массаж сердца, подключили его к аппарату ИВЛ и попытались «запустить» сердцебиение при помощи дефибриллятора. Первый разряд не помог, второй и третий — тоже. И только после четвёртого удара на мониторе побежала ровная линия нормального ритма. Сердце не работало 25 минут», — рассказал заведующий отделением реанимации Григорий Нижегородцев.