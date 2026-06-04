Подмосковные врачи спасли пациента, у которого 25 минут не билось сердце
Мужчину с обширным инфарктом, поступившего в больницу в состоянии клинической смерти, спасли врачи Регионального сосудистого центра Дмитровской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Сначала у пациента возникли сильные боли за грудиной. Кардиограмма, сделанная бригадой скорой помощи, показала инфаркт. На подъезде к больнице сердце мужчины перестало биться и перешло в режим хаотического подёргивания. Пульс исчез, дыхание прекратилось. Наступила клиническая смерть.
«Каталку направили сразу в реанимацию. Там пациенту начали делать массаж сердца, подключили его к аппарату ИВЛ и попытались «запустить» сердцебиение при помощи дефибриллятора. Первый разряд не помог, второй и третий — тоже. И только после четвёртого удара на мониторе побежала ровная линия нормального ритма. Сердце не работало 25 минут», — рассказал заведующий отделением реанимации Григорий Нижегородцев.Инфаркт произошёл из-за того, что артерию, питающую нижнюю стенку сердца, перекрыл тромб. Хирург через прокол в бедренной артерии провёл инструмент к закупоренному сосуду, раздавил тромб миниатюрным баллончиком и установил два стента.
Операция прошла успешно. Через восемь дней после операции мужчину выписали домой. Никаких нарушений в работе мозга из-за клинической смерти у него не произошло.