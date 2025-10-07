Губернатор Воробьёв поблагодарил президента России за внимание к Подмосковью

07 октября 2025, 13:13

оригинал Владимир Путин и Андрей Воробьёв (фото: ТГ-канал Андрея Воробьёва)

Президента России Владимира Путина поздравил с днём рождения губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он пожелал главе государства здоровья и поблагодарил за усилия по улучшению жизни в стране и особое внимание к Подмосковью.





Поздравление Андрей Воробьёв опубликовал в своём Telegram-канале и в мессенджере МАХ.





«Жители Московской области гордятся своим лидером — человеком, который укрепляет суверенитет государства, защищает интересы России и делает все для её устойчивого развития. Под руководством президента реализуются масштабные национальные проекты, создаются условия для достойной жизни. (…) Особую благодарность выражаю за постоянное внимание к Московской области — каждый наш запрос находил и находит у президента понимание и отклик. Благодаря такой поддержке мы реализуем масштабные проекты, которые делают регион лучше», — написал Воробьёв.