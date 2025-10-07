Песков: Владимир Путин проведет рабочие совещания в день своего рождения

07 октября 2025, 11:02

Президент России Владимир Путин в день своего рождения продолжит рабочий график: у него запланированы совещания и телефонные переговоры с зарубежными коллегами. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков РИА «Новости».