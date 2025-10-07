Песков: Владимир Путин проведет рабочие совещания в день своего рождения
Президент России Владимир Путин в день своего рождения продолжит рабочий график: у него запланированы совещания и телефонные переговоры с зарубежными коллегами. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков РИА «Новости».
Как отметил представитель главы государства во второй половине дня у президента запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Это сделано не столько для того, чтобы они могли поздравить президента.
При этом пресс-секретарь добавил, что у Путина могут быть и личные планы, поскольку «день рождения есть день рождения». Обычно глава государства часть праздника проводит в кругу семьи и близких друзей.
