Кадыров напомнил о поддержке Путина в развитии Чечни

07 октября 2025, 12:05

Кадыров поздравил Путина с днем рождения и поблагодарил за поддержку Чечни

Рамзан Кадыров (Фото: Телеграм/RKadyrov_95)

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку республики в сложные времена. Соответствующее заявление он сделал в своем телеграм-канале, поздравив лидера страны с днем рождения.





По словам Кадырова, помощь Путина сыграла ключевую роль в восстановлении мира и порядка в Чечне. Он отметил, что благодаря решимости и доверию президента России регион развивается и укрепляет свой статус неотъемлемой части страны.



Глава республики добавил, что способность Путина стратегически мыслить и принимать важные решения стала основой стабильности и успеха РФ.



«Я от всей души поздравляю Владимира Владимировича с днем рождения! Искренне желаю ему крепкого здоровья, благополучия, счастья, долгих лет жизни, удачи и успехов в его нелегкой работе!», – написал Кадыров.