Губернатор Воробьёв попросил усилить внимание к поддержке ветеранов СВО и их семей
Поддержка участников спецоперации – одна из самых важных для жителей Подмосковья тем, требующая пристального внимания. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на оперативном совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Повестка совещания была посвящена вопросам социального блока.
«Неделю назад мы познакомились с итогами социологических исследований за 2025 год. Они показали, что социальная поддержка участников СВО, здравоохранение и образование – чувствительные темы, которые, как и прежде, требуют пристального внимания. Президент не раз подчёркивал большой запрос от семей на сопровождение того, что важно для наших героев, которые служили, вернулись и живут в Подмосковье. И мы сами это видим», – отметил глава региона.Он напомнил, что работа по поддержке участников и ветеранов спецоперации ведётся в Подмосковье почти четыре года, и за это время появилось множество наработок.
«Уже сложились система, алгоритмы, настроенные на заботу, чуткое и внимательное сопровождение каждого бойца и каждой семьи. Реабилитация, оформление документов, трудоустройство ветеранов, льготы для детей – всё это должно предоставляться максимально быстро, чётко, в комфортном для заявителя режиме», – поставил задачу Воробьёв.По словам губернатора, с декабря в Подмосковье удалось завести самые востребованные услуги и по линии Госфонда, и по линии Минобороны в МФЦ.
«Прошу глав муниципалитетов распространить эту информацию, чтобы бойцы и их близкие знали, что большинство вопросов теперь можно решить в каждом МФЦ. По этому поводу необходимо адресное информирование семей. Не менее важно сопровождать тех, кто после тяжёлых ранений прошёл реабилитацию. Мы должны быть уверены, что и подъезды также меняются в части безбарьерной среды. Она в целом важна для всех, для удобства, но для ветеранов особенно. Знаю, что большинство запросов уже решено или находится в работе», – отметил Андрей Воробьёв.Он попросил особенно внимательно выполнять эти мероприятия в Пушкинском, Раменском, Серпухове, Красногорске, Павловском Посаде и Солнечногорске, где задачи до сих пор стоят на контроле.
Также, по словам Воробьёва, важна тема летнего отдыха. Поставлена задача, чтобы дети участников СВО могли отдыхать бесплатно не только в лагере «Литвиново», но и в других летних лагерях. Об этом тоже нужно заранее оповестить семьи, чтобы они спланировали отдых детей.