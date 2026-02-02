Губернатор Воробьёв попросил усилить внимание к поддержке ветеранов СВО и их семей

02 февраля 2026, 12:43

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Поддержка участников спецоперации – одна из самых важных для жителей Подмосковья тем, требующая пристального внимания. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на оперативном совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.





Повестка совещания была посвящена вопросам социального блока.

«Неделю назад мы познакомились с итогами социологических исследований за 2025 год. Они показали, что социальная поддержка участников СВО, здравоохранение и образование – чувствительные темы, которые, как и прежде, требуют пристального внимания. Президент не раз подчёркивал большой запрос от семей на сопровождение того, что важно для наших героев, которые служили, вернулись и живут в Подмосковье. И мы сами это видим», – отметил глава региона.

«Уже сложились система, алгоритмы, настроенные на заботу, чуткое и внимательное сопровождение каждого бойца и каждой семьи. Реабилитация, оформление документов, трудоустройство ветеранов, льготы для детей – всё это должно предоставляться максимально быстро, чётко, в комфортном для заявителя режиме», – поставил задачу Воробьёв.

«Прошу глав муниципалитетов распространить эту информацию, чтобы бойцы и их близкие знали, что большинство вопросов теперь можно решить в каждом МФЦ. По этому поводу необходимо адресное информирование семей. Не менее важно сопровождать тех, кто после тяжёлых ранений прошёл реабилитацию. Мы должны быть уверены, что и подъезды также меняются в части безбарьерной среды. Она в целом важна для всех, для удобства, но для ветеранов особенно. Знаю, что большинство запросов уже решено или находится в работе», – отметил Андрей Воробьёв.