Ветераны СВО побывали на предприятии «Белла» в рамках промышленного туризма
Участники спецоперации во главе с руководителем егорьевского отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрием Гусевым посетили предприятие «Белла». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа Егорьевск.
Компания начала в 2002 году выпускать средства гигиены. Сегодня это крупнейший российский производитель медицинских и гигиенических изделий. Только в Егорьевске на площади 19,5 гектаров открыто 10 производственных и складских помещений, где работают 1235 сотрудников. Гостям рассказали об истории предприятия, показали процесс производства продукции.
«Многие ребята, которые возвращаются с СВО, интересуются трудоустройством. Когда предлагаем им такие экскурсии, они с энтузиазмом откликаются. Сегодня нам рассказали о вакансиях, показали оборудование, с которым здесь работают», – отметил Гусев.В Егорьевске для ветеранов специальной военной операции часто устраивают экскурсии по предприятиям. Работодатели уверены, что это необходимо для их полноценного возвращения к мирной жизни. Ветеранам готовы предоставить не только рабочие места, комфортные условия труда и достойную зарплату, но и поддержку.
Экскурсии на производства округа проводятся в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Промышленный туризм», направленного на помощь в трудоустройстве участников СВО.