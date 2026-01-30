Ветераны СВО побывали на предприятии «Белла» в рамках промышленного туризма

30 января 2026, 14:20

оригинал Фото: пресс-служба администрации м. о. Егорьевск.

Участники спецоперации во главе с руководителем егорьевского отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрием Гусевым посетили предприятие «Белла». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа Егорьевск.





Компания начала в 2002 году выпускать средства гигиены. Сегодня это крупнейший российский производитель медицинских и гигиенических изделий. Только в Егорьевске на площади 19,5 гектаров открыто 10 производственных и складских помещений, где работают 1235 сотрудников. Гостям рассказали об истории предприятия, показали процесс производства продукции.

«Многие ребята, которые возвращаются с СВО, интересуются трудоустройством. Когда предлагаем им такие экскурсии, они с энтузиазмом откликаются. Сегодня нам рассказали о вакансиях, показали оборудование, с которым здесь работают», – отметил Гусев.