Губернатор Воробьёв поздравил около 360 ветеранов с наступающим Юбилеем Победы

Андрей Воробьёв (в центре)(Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил ветеранов с наступающим 80-летием Великой Победы и с Днём воинской доблести Подмосковья. На торжественное мероприятие в Доме правительства региона собрались 360 человек.
В зал пришли ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, участники боевых действий, семьи погибших бойцов и представители ветеранских организаций.
Губернатор напомнил, что сейчас в области – более 400 участников Великой Отечественной войны. Есть и те, кто работал в тылу, прошёл блокаду Ленинграда. В войне участвовали более 1 млн 120 тыс. жителей Подмосковья. Сейчас в регионе – более 17,7 тыс. ветеранов, свыше 400 из которых – фронтовики.
Среди собравшихся на мероприятие был ветеран Владо Душанович Зрнич, который живёт в подмосковном Щёлкове. Он воевал против фашизма.
Губернатор вручил областные награды представителям местных ветеранских организаций, в числе которых – Валерий Сергеевич Нечай из Реутова, Любовь Николаевна Петрова из Звенигорода и Сергей Васильевич Фролов из Шатуры. Награждён также начальник Московского областного госпиталя для ветеранов войн городского округа Солнечногорск Сергей Юрьевич Яроцкий.
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«Сегодня здесь собрались наши ветераны, наши герои, наше молодое поколение – люди с боевыми наградами, с трудовыми орденами. Для меня большая честь видеть вас, общаться с вами. Всегда и во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы не приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлечённость наших детей, понимание, что сделали предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой. Неслучайно наш президент всегда особо подчёркивает труд ветеранских движений и их роль. Хочу поздравить всех с наступающим Днём Победы», – сказал Воробьёв.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор напомнил, что сейчас в области – более 400 участников Великой Отечественной войны. Есть и те, кто работал в тылу, прошёл блокаду Ленинграда. В войне участвовали более 1 млн 120 тыс. жителей Подмосковья. Сейчас в регионе – более 17,7 тыс. ветеранов, свыше 400 из которых – фронтовики.
«Мы гордимся тем, что в нашем регионе ежегодно растет число музеев и мемориальных объектов, увековечивающих ратные и трудовые свершения фронтовиков и наследников Великой Победы, в том числе участников спецоперации. Сегодня вместе с ветеранами здесь их воспитанники, наша молодёжь, настоящие патриоты, герои СВО, достойно продолжающие лучшие боевые и трудовые традиции поколений победителей, участников боевых действий», – сказал председатель Совета ветеранов Московской области Виктор Пикуль.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Среди собравшихся на мероприятие был ветеран Владо Душанович Зрнич, который живёт в подмосковном Щёлкове. Он воевал против фашизма.
«Я серб, воевал в партизанских отрядах и в Народно-освободительной армии Югославии. Вступил в борьбу с фашизмом в 12 лет. Был сыном полка, потом выполнял большую работу во взводе, в роте. Как-то вынес с поля боя молодую сестричку, ходил в разведку за линию фронта. А уже в 1945-м я воспитывал молодёжь, новобранцев», – рассказал Зрнич.В этом году троим подмосковным ветеранам было присвоено звание «Почётный гражданин Московской области»: 100-летней Александре Семёновне Алёшиной из Орехово-Зуево, которая подготовила более 20 женщин-снайперов, участнику обороны Москвы, Курской битвы и Висло-Одерской операции Александру Григорьевичу Золотову из Балашихи и Николаю Ивановичу Козлову из Серпухова. Кавалер двух орденов Красной звезды прошёл от Москвы до Кенигсберга, был четырежды ранен.
«Наши ветераны проводят шефскую работу в образовательных организациях, внося значительную лепту в патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи. Очень важно сохранить историческую память, не забывать бессмертные боевые и трудовые подвиги нашего народа – и былые и современные. В этом ветераны видят свой главный долг, - отметил председатель Совета ветеранов администрации губернатора Московской области и аппарата Мособлдумы Виталий Куприянович Павличенко.Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Губернатор вручил областные награды представителям местных ветеранских организаций, в числе которых – Валерий Сергеевич Нечай из Реутова, Любовь Николаевна Петрова из Звенигорода и Сергей Васильевич Фролов из Шатуры. Награждён также начальник Московского областного госпиталя для ветеранов войн городского округа Солнечногорск Сергей Юрьевич Яроцкий.
«Эта награда – оценка всего коллектива, в котором я имею честь работать, заслуга всего муниципалитета. Я сам доставляю гуманитарные грузы в зону СВО, помогаю ребятам выполнять свой воинский долг. Хочу пожелать им той силы и уверенности, которая была у наших ветеранов в годы Великой Отечественной войны», – отметил председатель ветеранской организации муниципального округа Шатура Московской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Фролов.К 80-летию Победы инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники и вдовы получат от государства по 80 тыс. рублей, а труженики тыла и совершеннолетние узники – по 55 тыс. Кроме того, от Подмосковья инвалидам и участникам Великой войны выплатят по 70 тыс. рублей, вдовам, труженикам тыла, блокадникам и жителям осаждённых городов – по 40 тыс. Всем фронтовикам также вручили сертификаты на 30 тыс. рублей для покупки электроники.
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Лора Луганская