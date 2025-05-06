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На мемориале в Королёве зажгли Вечный огонь

Фото: пресс-служба администрации правительства МО/Александра Степанова

Фото: пресс-служба администрации правительства МО/Александра Степанова

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Вечный огонь зажгли у памятника «Защитникам Отечества» в королёвском микрорайоне Юбилейный, церемония состоялась в рамках Всероссийского проекта «Газпрома» «Храним огонь Победы», в ней приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв, гендиректор «Газпром межрегионгаз Москва» Олег Тельнов, ветераны Великой Отечественной войны Николай Топорков и Владимир Остроухов, начальник 4-го Центрального НИИ Минобороны РФ Дмитрий Князев, жители округа и юнармейцы, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Сегодня мы зажигаем Вечный огонь. Это очень важная, добрая и значимая традиция. А благодаря нашим партнёрам — «Газпрому» — она имеет еще один виток, который позволяет оживить мемориалы, что дороги нам и напоминают о Великой Победе. (…) Для меня большая честь принять участие в зажжении Вечного огня. Мира, добра и успехов всем! С наступающим праздником!» — сказал Андрей Воробьёв.
Вечный огонь в Королёве зажгли от частицы огня, который привезли в специальной капсуле из мемориала в Пущине. А туда частицу огня передали от мемориала на Поклонной горе в Москве в рамках эстафеты «Храним Огонь Победы».

Фото: пресс-служба администрации правительства МО/Александра Степанова

Олег Тельнов рассказал, что группа «Газпром» обеспечивает природным газом более 60 подмосковных мемориалов, все они обслуживаются бесплатно.

«Вечный огонь — это символ памяти о тех людях, которые погибли, сражаясь с врагом, о тех, кто ушёл и уже не вернется. Мы благодарны руководству Московской области, нашего города, что мы зажигаем его здесь, у памятника в Юбилейном, который стоит уже много лет», — отметил ветеран Великой Отечественной войны, генерал-майор, доктор технических наук, профессор, член академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Владимир Остроухов.

Фото: пресс-служба администрации правительства МО/Александра Степанова

Вечный огонь в Юбилейном стал вторым на территории Королёва. Первый был зажжён десять лет назад на площади Победы.

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#день победы
#великая отечественная война
#вечный огонь
#андрей воробьёв
#газпром
#королёв
Самую большую поликлинику Подмосковья откроют в Королёве в 2026 году
06 мая 2025, 13:53

Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева

Самую большую поликлинику детско-взрослую Московской области, рассчитанную на тысячу посещений за смену, строят на улице Циолковского в Королёве, сейчас её готовность составляет 35%. Сдать объект в эксплуатацию должны в будущем году. Ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«Задача — сдать поликлинику в третьем квартале 2026 года. Темпы работ хорошие. Мы взаимодействуем с врачами, чтобы здесь было всё необходимое оборудование, а также грамотно распределены потоки пациентов», — сказал Андрей Воробьёв.
Во взрослом отделении полклиники за смену смогут принять 600 пациентов, в детском — 300, кроме того, в учреждении будет травмпункт на 100 посещений за смену. В поликлинике также предусмотрены дневные стационары на 45 коек для взрослых и 20 коек для детей, Центр амбулаторной онкологической помощи, Центр здоровья, и пр.

«Общая площадь поликлиники – 18 тысяч квадратных метров. В конце мая планируем закончить монолитные работы. Согласно графику, полностью завершить строительство мы должны в конце следующего года, но надеемся, что сделаем это досрочно — в сентябре», — подчеркнул исполнительный директор генподрядной организации Ваник Бадеян.

Фото: пресс-служба г.о. Королёв

Новая поликлиника будет оборудована самой современной медицинской техникой, включая аппараты МРТ, КТ, УЗИ, маммограф, флюорограф и пр. Штат, в который входят около 150 медиков, уже почти полностью укомплектован.

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#королёв
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#минздрав мо
#андрей воробьёв
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#поликлиника
#здравоохранение
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Антитеррористические учения в школах Подмосковья охватили более 800 тыс. человек
06 мая 2025, 13:37

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Ежегодные всероссийские антитеррористические учения прошли в школах Московской области, их участниками стали сотрудники различных силовых структур, местных властей, а также учителя и ученики, охват учений составил свыше 800 тысяч человек, сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.
«В ходе учений был отработан порядок эвакуации, действий сотрудников охраны, правоохранительных органов, педагогов и учащихся при обнаружении взрывного устройства и при вооружённом нападении на школу», — говорится в сообщении.
Дополнительную проверку в рамках учений проходили системы видеонаблюдения, охранной сигнализации и всё прочее, что обеспечивает безопасность учебных заведений.

Учения проводились более чем в 1,5 тыс. подмосковных школ.

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#учения
#терроризм
#школы
#гурб
#московская область
#подмосковье
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В онкодиспансере в Балашихе заработал новый цифровой маммограф
06 мая 2025, 12:58

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Первый российский цифровой маммограф с функцией томосинтеза заработал в Московском областном онкологическом диспансере в Балашихе, сообщает пресс-служба городского округа.
«Цифровой рентгеновский маммограф с томосинтезом позволяет получить трёхмерное изображение молочной железы благодаря оптимизированному алгоритму 3D-реконструкции. Такое исследование снижет необходимость проведения дополнительной диагностики и уменьшает количество ложноположительных диагнозов», — говорится в сообщении.
Кроме того, исследование на новом аппарате проходит быстрее, что помогает снизить как дискомфорт пациента, так и рентгеновскую нагрузку на его организм. При этом специалист сразу видит результат исследования на экране и может скорректировать точку прицеливания.

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#онкология
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#медицина
#медицинское оборудование
#минздрав мо
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В семи округах Московской области починили дорожные ограждения
06 мая 2025, 12:41

Фото: пресс-служба МТДО МО

Барьерные, тросовые и перильные ограждения отремонтировали специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в семи подмосковных округах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Ремонт ограждений провели, в частности, на Олимпийском проспекте в Мытищах, г проспекте Мира во Фрязине, на 1-й Железнодорожной улице в Можайске, на набережной Циолковского в Жуковском, а также на Леоновском шоссе в Балашихе и на улице Агрогородок в балашихинской деревне Чёрное», — говорится в сообщении.
Ограждения починили также на дороге в деревне Брёхово городского округа Химки и на 29-м километре Волоколамского шоссе в городском округе Красногорск.

В областном Минтрансе также разъяснили, что барьерные ограждения снижают риск съезда с проезжей части, тросовые — разделяют транспортные потоки, а перильные не дают пассажирам переходить дорогу в неположенном месте и препятствуют выезду машин на тротуар.

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#минтранс мо
#мосавтодор
#ремонт дорог
#московская область
#подмосковье
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В Мытищах снесли 97-летний многоквартирный дом
06 мая 2025, 12:01

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Деревянный двухэтажный многоквартирный дом, построенный в 1928 году, снесли на Комсомольской улице в Мытищах, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Общая площадь дома на четыре квартиры составляла около 260 квадратных метров. Со временем постройка обветшала, её признали аварийной и жильцов оттуда расселили, а здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
В первом квартале 2025 года аварийный дом снесли, в настоящее время на освободившемся земельном участке ведутся подготовительные работы для постройки современного жилья.

Всего на территории городского округа Мытищи было выявлено 462 аварийных здания, самостроя и недостроя. В настоящее время снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами 326 объектов. Работа в этом направлении продолжается.

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#комитет по архитектуре и градостроительству мо
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#мособлархитектура
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