На мемориале в Королёве зажгли Вечный огонь

Фото: пресс-служба администрации правительства МО/Александра Степанова
Вечный огонь зажгли у памятника «Защитникам Отечества» в королёвском микрорайоне Юбилейный, церемония состоялась в рамках Всероссийского проекта «Газпрома» «Храним огонь Победы», в ней приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв, гендиректор «Газпром межрегионгаз Москва» Олег Тельнов, ветераны Великой Отечественной войны Николай Топорков и Владимир Остроухов, начальник 4-го Центрального НИИ Минобороны РФ Дмитрий Князев, жители округа и юнармейцы, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Сегодня мы зажигаем Вечный огонь. Это очень важная, добрая и значимая традиция. А благодаря нашим партнёрам — «Газпрому» — она имеет еще один виток, который позволяет оживить мемориалы, что дороги нам и напоминают о Великой Победе. (…) Для меня большая честь принять участие в зажжении Вечного огня. Мира, добра и успехов всем! С наступающим праздником!» — сказал Андрей Воробьёв.Вечный огонь в Королёве зажгли от частицы огня, который привезли в специальной капсуле из мемориала в Пущине. А туда частицу огня передали от мемориала на Поклонной горе в Москве в рамках эстафеты «Храним Огонь Победы».
Фото: пресс-служба администрации правительства МО/Александра Степанова
Олег Тельнов рассказал, что группа «Газпром» обеспечивает природным газом более 60 подмосковных мемориалов, все они обслуживаются бесплатно.
«Вечный огонь — это символ памяти о тех людях, которые погибли, сражаясь с врагом, о тех, кто ушёл и уже не вернется. Мы благодарны руководству Московской области, нашего города, что мы зажигаем его здесь, у памятника в Юбилейном, который стоит уже много лет», — отметил ветеран Великой Отечественной войны, генерал-майор, доктор технических наук, профессор, член академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Владимир Остроухов.
Фото: пресс-служба администрации правительства МО/Александра Степанова
Вечный огонь в Юбилейном стал вторым на территории Королёва. Первый был зажжён десять лет назад на площади Победы.
Читайте также:
RT «оживил» Юрия Левитана, объявившего о Победе в Великой Отечественной войне
Школьники Котельников присоединились к акции «Вахта памяти»
Концерт «Хора Турецкого» к 80-летию Победы собрал сотни человек в зале ГА ООН
Лев Каштанов