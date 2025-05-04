Губернатор Воробьёв рассказал об обстановке с электроснабжением в Подмосковье

Андрей Воробьёв (видео: Telegram @vorobiev_live)
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал об обстановке с электроснабжением в регионе.
Непогода, обрушившаяся на Подмосковье, серьёзно сказалась на работе инфраструктуры. Наибольший удар пришёлся по электросистемам Истры, Талдома, Дмитрова, Солнечногорска, Сергиева Посада и Клина.
В настоящее время самая сложная обстановка наблюдается в Дмитрове, где отключены от электроснабжения десятки населённых пунктов и более 300 СНТ. В округ было направлено максимальное число аварийных бригад – 36.
В ближайшее время также будут отправлены пять бригад и несколько передвижных генераторов. Задача, которая стоит перед ликвидаторами последствий стихии, – восстановление высоковольтных линий и подключение потребителей к электричеству в кратчайшие сроки.
В общей сложности в Подмосковье последствия циклона ликвидируют свыше 230 бригад, из которых 209 от Россетей и 26 от Мособлэнерго. Также в регион направлены бригады из Владимира, Воронежа, Нижнего Новгорода, Поволжья, Твери, Ульяновска и Ярославля.
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В настоящее время самая сложная обстановка наблюдается в Дмитрове, где отключены от электроснабжения десятки населённых пунктов и более 300 СНТ. В округ было направлено максимальное число аварийных бригад – 36.
В ближайшее время также будут отправлены пять бригад и несколько передвижных генераторов. Задача, которая стоит перед ликвидаторами последствий стихии, – восстановление высоковольтных линий и подключение потребителей к электричеству в кратчайшие сроки.
В общей сложности в Подмосковье последствия циклона ликвидируют свыше 230 бригад, из которых 209 от Россетей и 26 от Мособлэнерго. Также в регион направлены бригады из Владимира, Воронежа, Нижнего Новгорода, Поволжья, Твери, Ульяновска и Ярославля.
«Есть положительная динамика – по большинству округов число жалоб и обесточенных домов снижается. Работы продолжатся и ночью, несмотря на прогнозируемое усиление ветра и дожди. Работаем, пока свет не вернется в каждый дом», – написал Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.Читайте также:
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Анастасия Чинкова